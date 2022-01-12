"Нормандська зустріч": РФ наполягає на виконанні наявних домовленостей

У Кремлі заявили, що намір провести зустріч у "нормандському форматі" (переговори за участі України, Росії, Німеччини та Франції задля пошуку мирного вирішення конфлікту на Донбасі) є, однак наразі конкретики щодо термінів її проведення немає. Про це у середу, 12 січня, заявив журналістам прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє низка російських ЗМІ.

Пєскова попросили прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що настав час предметно домовлятися про деескалацію на Донбасі на новому саміті лідерів чотирьох країн. "Російська сторона теж готова предметно домовлятися. Але перед тим як предметно домовлятися, потрібно предметно виконати наявні домовленості. Інакше вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості - не думаємо, що це правильна практика", - цитує Пєскова агенція ТАСС. За словами представника Кремля, "натяки на цю зустріч (лідерів країн "нормандського формату". - Ред.) ніколи не зникали, вони є завжди, але розуміння щодо конкретних термінів такої зустрічі немає".

Читайте також: Зеленський заявив про 10 кроків реалізації мінських угод

Напередодні Зеленський наголосив на готовності України до необхідних рішень щодо Донбасу під час нового саміту в "нормандському форматі". "Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", - наголосив глава української держави.

Розмороження "нормандського формату"?

7 січня президент Франції Еммануель Макрон разом із німецькою стороною ініціював нову зустріч у "нормандському форматі" упродовж кількох наступних тижнів.

До цього Росія відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яку Франція запропонувала провести восени 2021 року в Парижі. Згодом МЗС РФ оприлюднило дипломатичне листування між російським, німецьким і французьким міністрами закордонних справ. Це пояснили тим, що позиція й підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" начебто зазнають перекручувань.

Востаннє країни "нормандської четвірки" проводили зустріч у форматі відеоконференції на рівні очільників МЗС у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.