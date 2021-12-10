Шольц і Макрон виступили за відновлення "нормандського формату"

Лідери Німеччини та Франції висловилися за відновлення "нормандського формату" за участю представників Берліна, Парижа, Києва та Москви для врегулювання конфлікту на сході України. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у п'ятницю, 10 грудня, після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

"Закладені хороші основи, які необхідно реанімувати. Наприклад, співпраця у "нормандському форматі", - сказав Шольц. За його словами, між Берліном та Парижем є спільне розуміння того, "що непорушність кордонів у Європі є одним із принципів, який усі в Європі повинні прийняти заради спільної безпеки". "Ми всі з турботою спостерігаємо за ситуацією на українському кордоні", - зазначив канцлер ФРН.

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Макрон: "Нормандський формат" зберігає важливість

"Нормандський формат" продовжує зберігати свою значимість", - підтвердив Макрон. Обидва політики привітали ініціативу президента США Джо Байдена, який раніше провів відеосаміт з російським президентом Володимиром Путіним.

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Лідери Німеччини та Франції наголосили також на прагненні двох країн до взаємної співпраці. "Йдеться про те, як ми можемо зробити Європу сильною, про європейський суверенітет у всіх вимірах. Це і економічні питання, питання безпеки та зовнішньої політики", - зазначив Шольц.

Нагадаємо, що 10 грудня Макрон поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Під час розмови лідери обговорили питання розблокування "нормандського формату".

Раніше РФ відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яку запропонував провести 11 листопада в Парижі міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Згодом МЗС РФ оприлюднило дипломатичне листування між німецьким, французьким та російським міністрами. Це пояснили тим, що позиція і підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" начебто зазнають перекручувань.