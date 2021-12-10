Зеленський і Макрон обговорили розблокування "нормандського формату"

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 грудня, провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови лідери обговорили питання розблокування "нормандського формату" (переговорів України, Росії, Німеччини та Франції задля пошуку мирного вирішення конфлікту на Донбасі).

"Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування "нормандського формату" й роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Узгодили спільні подальші кроки", - написав Зеленський у Twitter.

Згідно з повідомленням на сайті Офісу президента України, лідери обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та навколо України. "Володимир Зеленський подякував Франції за своєчасну підтримку нашої держави під час нещодавнього загострення ситуації. Зі свого боку Еммануель Макрон відзначив виважену позицію України на тлі військової ескалації з боку Росії", - йдеться у ньому.

У Зеленського за підсумками розмови повідомили, що Макрон підтримав ініціативи України в ТКГ щодо повернення до повноцінного режиму припинення вогню, звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Крім того, сторони обговорили проєкт "Північний потік-2". "Зеленський зазначив, що цей проєкт становить особливу загрозу для енергетичної безпеки європейських держав. Обидва президенти наголосили на важливості диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи, зокрема за рахунок скрапленого природного газу", - повідомили в ОПУ.

Зеленський і Макрон зустрінуться особисто

Єлисейський палац поки не повідомляв деталей переговорів. Раніше Макрон анонсував, що зателефонує не тільки Зеленському, але й президенту Росії Володимиру Путіну. Цій ініціативі передував відеосаміт президентів РФ і США, дзвінки американського лідера Джо Байдена з цього приводу Зеленському і європейським колегам, включно з Макроном.

Напередодні президент Франції також повідомив, що наступного тижня планує особисто зустрітися з Зеленським. За підсумками телефонних переговорів, офіс президента України повідомив, що ця зустріч відбудеться в рамках саміту "Східного партнерства" (Європейського Союзу з Україною, Молдовою, Грузією, Азербайджаном і Вірменією), який пройде в Брюсселі 15 грудня.

"Нормандський формат" під питанням

Нагадаємо, що раніше РФ відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яку запропонував провести 11 листопада в Парижі міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Глава МЗС РФ Сергій Лавров пояснив це тим, що Росія не отримала відповіді на свої пропозиції щодо підсумкового документа такої потенційної зустрічі.

Згодом МЗС РФ опублікувало конфіденційне дипломатичне листування між німецьким, французьким та російським міністрами. Такий крок пояснили тим, що позиція і підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" начебто зазнають перекручувань. В МЗС Німеччини й Франції назвали цей крок порушенням звичної дипломатичної практики.

"Нормандський формат" існує з 2014 року та покликаний шукати мирне рішення конфлікту на Донбасі. Лідери України, Росії, Німеччини та Франції зустрічалися особисто ще в грудні 2019 року в Парижі. Тоді ж вперше зустрілися президенти України Володимир Зеленський та РФ Володимир Путін.

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