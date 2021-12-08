Зеленський очікує від ТКГ узгодження перемир'я та обміну полоненими

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання що на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) у середу, 8 грудня, вирішать питання припинення вогню, обміну утримуваними особами та відкриття контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїду (КПВВ) з непідконтрольними територіями Донецької та Луганської областей.

"Відбувається засідання Тристоронньої контактної групи, на якому сьогодні, хотілося би вірити, ми знайдемо вихід із складної ситуації принаймні у трьох питаннях: повернення до режиму припинення вогню, обміну полоненими та відкриття КПВВ", - сказав Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

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За словами президента, контрольно-пропускні пункти з українського боку "повністю готові, всі адмінпослуги - на найвищому європейському рівні", а їхню роботу блокують з тимчасово окупованих територій. "Ми очікуємо, що на тій стороні вони також відкриють КПВВ для можливості людей перетинати цю територію. Особливо наразі, перед Різдвом, перед новорічними святами. Це дуже важливо з точки зору гуманітарної місії", - пояснив Зеленський.

Останній обмін - понад півтора року тому

Нагадаємо, що останній обмін полоненими між Києвом та непідконтрольними територіями Донбасу відбувся у квітні 2020 року. Наразі у місцях позбавлення волі на непідконтрольних Києву Донецькій та Луганській областях перебуває, за даними Києва, близько 300 військових та цивільних осіб. З українського боку список на обмін готовий, повідомляв Зеленський під час пресмарафону 26 листопада.

Між підконтрольними та непідконтрольними Києву територіями на лінії розмежування наразі повноцінно працює лише КПВВ у Станиці Луганській. За останніми даними Державної прикордонної служби України, через КПВВ "Новотроїцьке" бойовики пропускають людей лише у понеділок та п'ятницю. Роботу всіх інших пунктів пропуску з початку пандемії коронавірусу навесні 2020 року блокують з боку окупованих територій Донбасу під приводом загрози поширення COVID-19.

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