Лише за списками: сепаратисти обмежили пересування через єдиний пункт пропуску на Луганщині

У суботу, 9 жовтня, самопроголошений лідер "ЛНР" Леонід Пасічник видав "указ", яким обмежив пересування громадян через КПВВ "Станиця Луганська" в обидва напрямки. Це єдиний працюючий пункт пропуску в Луганській області. Нові правила мали вступити в силу від 10 жовтня та діятимуть до 10 листопада.

Обмеження запровадили, щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції, повідомили в так званому "міністерстві охорони здоров'я" "ЛНР".

Згідно з новими правилами, виїхати на підконтрольну Україні територію можуть лише ті місцеві мешканці, хто потрапив до спеціальних списків, складених самопроголошеною владою. Серед підстав покинути територію "ЛНР": лікування, навчання, догляд за близьким родичем та поховання.

Щоб потрапити до тимчасово окупованих територій, громадянам без місцевої прописки також потрібні аналогічні підстави або ж бажання взяти участь у "гуманітарних програмах". Про візит необхідно заздалегідь повідомити так зване "міністерство закордонних справ", щоб потрапити у відповідний список.

Нагадаємо, аналогічні обмеження ще з весни 2021 року запровадила влада самопроголошеної "ДНР".

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Ситуація на КПВВ без змін

Втім, у Луганському прикордонному загоні Держприкордонслужби запевняють, ситуація з перетином КПВВ у неділю не змінилась.

"Сьогодні контрольний пункт в'їзду/виїзду "Станиця Луганська" як працював, так і працює в штатному режимі з 8 години ранку до 16 години. Відкрився вчасно, пропускні операції здійснюються в штатному режимі. Черг немає", - розповіла DW речниця загону Тетяна Летошко.

За її даними, станом на 15:00 10 жовтня, з контрольованої території України на тимчасово окуповану територію пройшли 783 громадяни, у зворотному напрямку прямували 614 людей. Для порівняння вчора, станом на 16 годину, з підконтрольної Києву території пройшли 720 людей, а з тимчасово окупованої - 610.

Прикордонники наголошують, що на вихідних навантаження на пункт завжди менше, ніж у будні. Так, у п'ятницю, 8 жовтня, з тимчасово окупованої території на підконтрольну Києву частину області прямували 919 людей, у зворотньому напрямку - 1012.

Відучора Луганська та Донецька області відповідають показникам "помаранчевої" зони. У обох областях рівень госпіталізації хворих на коронавірус перевищив встановлену МОЗ норму, а у Донецькій до того ж - небезпечне навантаження на лікарняні ліжка обладнані киснем.

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