 На лінії розмежування на Донбасі працює лише один КПВВ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На лінії розмежування на Донбасі працює лише один КПВВ

У ДПСУ повідомляють, що зараз пропуск людей на лінії розмежування відбувається лише на пункті "Станиця Луганська". Робота решти КПВВ зараз заблокована сепаратистами.

Станиця Луганська - єдиний КПВВ, який продовжує працювати на Донбасі

"Станиця Луганська" - єдиний КПВВ, який продовжує працювати на Донбасі

Пропуск людей на лінії розмежування на Донбасі зараз здійснюється лише на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська", і протягом 29 червня його перетнули 800 людей. Про це повідомляє на своєму сайті у вівторок, 30 червня,  Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Причиною цьому у службі називають блокування сепаратистами решти КПВВ на лінії розмежування. "З 11 червня бойовики блокують роботу КПВВ "Мар'їнка", а з 28 червня КПВВ "Новотроїцьке", - йдеться у повідомленні ДПСУ. Водночас зазначається, що українська сторона продовжує здійснювати пропуск через ці пункти.

Українаготова відкрити ще два КПВВ

Усі КПВВ на Донбасі припинили роботу 22 березня через запровадження заходів для зупинення епідемії COVID-19 в Україні. Україна в односторонньому порядку відновила роботу "Станиці Луганської" та "Мар'їнки" 10 червня, КПВВ "Новотроїцьке" 22 червня, утім сампроголошені республіки зі свого боку заблокували переходи. Лише 19 червня обмеження для перетину лінії розмежування скасували у так званій "ЛНР", а 25 червня - у "ДНР".  Між тим уже 28 червня "ДНР" знову заблокувала перетин лінії розмежування на переходах.

Пункти "Майорське" та "Гнутове" так і не розпочали свою роботу, повідомляють у ДПСУ.

Читайте також: КПП на карантині - як коронавірус ізолює людей на Донбасі

При цьому на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яке відбулося 25 червня у режимі відеозв'язку українська делегація наголосила на готовності відкрити два нових КПВВ на лінії розмежування в Луганській області. Наступний раунд консультацій у рамках групи запланований на 8 липня.

Дивитись відео 10:41

Був "міністром "ДНР", повернувся до мирного життя. Історія колишнього сепаратиста (19.06.2020)

DW.COM

У Донецькій області відновив роботу КПВВ "Новотроїцьке"

У Держприкордонслужбі повідомили, що на КПВВ вимагатимуть дотримання мінімальної соціальної дистанції. На тих, хто прибуватиме з непідконтрольної території, чекатиме перевірка температури. (22.06.2020)  

Також за темою

Wahlkampf in Donbass

У Донецькій області відновив роботу КПВВ "Новотроїцьке" 22.06.2020

У Держприкордонслужбі повідомили, що на КПВВ вимагатимуть дотримання мінімальної соціальної дистанції. На тих, хто прибуватиме з непідконтрольної території, чекатиме перевірка температури.

Wahlkampf in Donbass

"ДНР" знову закрила КПВВ на лінії розмежування 28.06.2020

Причини закриття роботи пунктів пропуску на лінії розмежування не пояснюються.

Ukraine Donbass Frontlinie Stanyzja Luhanska

Відкриття КПВВ на Сході України: перспективи поки туманні 12.06.2020

Після послаблення карантинних обмежень люди досі не можуть перетнути лінію розмежування з так званими "ДНР/ЛНР". Однак проблема не тільки у тому, що рух блокують бойовики.

Реклама

Докладно

Підкорювачі космосу - мозаїчне панно на стіні Будинку культури в місті Лисичанську Луганської області

Альбом про радянську мозаїку в Україні

У Німеччині виходить уже другий альбом, присвячений радянській мозаїці в Україні.  

Німецька податкова декларація (символічне фото)

Податки в Німеччині: багаті й бездітні платять більше

У Німеччині високі зарплати? Німці платять високі податки? DW - про деякі особливості німецької системи оподаткування.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  