На лінії розмежування на Донбасі працює лише один КПВВ

Пропуск людей на лінії розмежування на Донбасі зараз здійснюється лише на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська", і протягом 29 червня його перетнули 800 людей. Про це повідомляє на своєму сайті у вівторок, 30 червня, Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Причиною цьому у службі називають блокування сепаратистами решти КПВВ на лінії розмежування. "З 11 червня бойовики блокують роботу КПВВ "Мар'їнка", а з 28 червня КПВВ "Новотроїцьке", - йдеться у повідомленні ДПСУ. Водночас зазначається, що українська сторона продовжує здійснювати пропуск через ці пункти.

Українаготова відкрити ще два КПВВ

Усі КПВВ на Донбасі припинили роботу 22 березня через запровадження заходів для зупинення епідемії COVID-19 в Україні. Україна в односторонньому порядку відновила роботу "Станиці Луганської" та "Мар'їнки" 10 червня, КПВВ "Новотроїцьке" 22 червня, утім сампроголошені республіки зі свого боку заблокували переходи. Лише 19 червня обмеження для перетину лінії розмежування скасували у так званій "ЛНР", а 25 червня - у "ДНР". Між тим уже 28 червня "ДНР" знову заблокувала перетин лінії розмежування на переходах.

Пункти "Майорське" та "Гнутове" так і не розпочали свою роботу, повідомляють у ДПСУ.

Читайте також: КПП на карантині - як коронавірус ізолює людей на Донбасі

При цьому на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яке відбулося 25 червня у режимі відеозв'язку українська делегація наголосила на готовності відкрити два нових КПВВ на лінії розмежування в Луганській області. Наступний раунд консультацій у рамках групи запланований на 8 липня.