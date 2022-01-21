 Німеччина отримала запит Естонії на схвалення поставок зброї в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2022

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Новини

Німеччина отримала запит Естонії на схвалення поставок зброї в Україну

Естонія має намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці на тлі російської загрози. Однак для цього необхідно схвалення Берліна, адже гаубиці були випущені у НДР.

Українські військові на Донбасі з протитанковим ракетним комплексом Javelin

Українські військові на Донбасі з протитанковим ракетним комплексом Javelin

Німеччина отримала від Естонії запит на схвалення поставки гаубиць до України. Запит вивчається та перебуває "на відомчому узгодженні", повідомила пресекретарка міністерства оборони ФРН увечері у четвер, 20 січня. Процес має бути також скоординований із Фінляндією.

Раніше естонська влада заявила, що має намір відправити в Україну десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin і 122-міліметрових гаубиць. Артилерійські знаряддя було випущено ще НДР (Німецька Демократична Республіка), а 1990-ті роки влада об'єднаної Німеччини продала їх Фінляндії.

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ФРН відмовляється постачати Україні зброю

Офіційний Берлін неодноразово відмовлявся постачати Україні озброєння на тлі напружених відносин Києва та Москви. Позиція влади ФРН така - летальна зброя не буде поставлена, заявив офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Відмова Берліна стосується також оборонного озброєння, якщо його можна використати як летальне.

Тим часом Латвія у зв'язку із загрозою російського вторгнення в Україну виявила готовність поставити Києву летальне та нелетальне озброєння. А США дозволили країнам Балтії та Великобританії постачати Україні американське озброєння із власних запасів країн.

Російські війська біля кордонів України

В останні місяці напруженість у відносинах між країнами Заходу та Росією значно зросла. РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, проте Кремль заперечує агресивні плани.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону. Росія ж звинувачує країни Заходу у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ. Крім тогоросійська влада вимагає "гарантій безпеки", у тому числі відмови НАТО від розширення на схід та прийому до свого складу України.

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