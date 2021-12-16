У ростовському суді розповіли про присутність російських військових на Донбасі, Кремль заперечує

У вироці Кіровського районного суду російського міста Ростов-на-Дону чи не вперше зафіксовані покази щодо присутності російських збройних сил на Донбасі. Сам вирок понад місячної давнини в четвер, 16 грудня, був видалений з російських реєстрів після того, як прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав викладену у ньому інформацію "помилкою".

"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо, жодних збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає. Збройні сили РФ є на території РФ", - цитує Пєскова "Інтерфакс". Водночас представник Кремля зазначив, що Росія постачає гуманітарну допомогу до самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Хабар санітарному лікарю

Ростовський суддя Леонард Шолохов 10 листопада визнав винним у посередництві в передачі хабаря В'ячеслава Забалуєва – регіонального менеджера петербурзької компанії "Технология", яка є одним з постачальників продуктів харчування збройним силам Російської Федерації. З тексту вироку, який попри видалення з реєстрів є в розпорядженні DW, випливає: керівництво ростовської філії "Технологии" протягом тривалого часу платило хабарі головному санітарному лікарю Центру санепіднагляду Південного військового округу, передавши загалом близько мільйона рублів за послаблення контролю якості продуктів. Частину цих грошей в 2019 році передав Забалуєв.

В суді він частково визнав провину і розповів про обставини хабарництва. Зі слів Забалуєва випливає, що в компанії "Технология" він відповідав саме за постачання харчів "у військові частини збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР". В іншій частині своїх показів обвинувачений каже, що змушений був платити хабарі санітарному лікареві аби запобігти "зриву постачання продукції на користь військовослужбовців РФ, що перебувають на бойовому чергуванні в ДНР і ЛНР".

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Вражаючі обсяги

Забалуєв також розкрив суду обсяги постачання продуктів харчування на Донбас. За його словами, у 2019 році "Технология" що два тижні відправляла колону з 70 вантажівок повних борошна, консервів та свіжих овочів. Загальна вага продуктів у такому каравані перевищувала 1300 тон, вартість – понад 130 мільйонів рублів (1,56 мільйона євро).

"Народні міліції" самопроголошених республік ймовірно перебувають на забезпечені російської армії (архівне фото)

Попри невелику відстань від Ростова до Донецька, витрати на рейс однієї вантажівки доходили до 80 тисяч рублів (близько тисячі євро) "у зв'язку зі складністю та небезпекою маршруту". Забалуєв стверджував, що водії каравану постійно ризикували життям, знімали на російсько-українському кордоні номери з вантажівок, віддавали документи і під охороною "приймаючої сторони" прямували до місця розвантаження.

Російські ЗМІ, які першими помітили вирок вранці 16 грудня, підраховують, що вказаних обвинуваченим обсягів харчів мало б вистачити на 26-58 тисяч людей. Проте в листопаді минулого року тодішній головнокомандувач збройних сил України Руслан Хомчак оцінював кількість кадрових російських військових на Донбасі не більше як у три тисячі. На російському утриманні можуть перебувати так звані "корпуси народної міліції" самопроголошених республік, чия чисельність у підрахунках експертів різниться від 12 до 30 тисяч осіб. За таких обставин частина продукції, про поставки якої розповідає Забалуєв, могла йти і на допомогу цивільному населенню.