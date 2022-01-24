Німеччина зосередиться на економічній стабілізації України - Бербок

Німеччині зараз слід зосередитися на "економічній стабілізації" України, вважає міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Це випливає з її заяви, зробленої у понеділок, 24 січня, на початку Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє кореспондент DW. Центральною темою цього засідання є безпека у Європі з огляду на ситуацію на кордоні між Росією та Україною.

"Оскільки ми перевіряємо різні сценарії, на цей момент важливо, щоб ми передусім брали до уваги економічну ситуацію в Україні. Це означає, що економічна стабілізація України є для мене одним із вирішальних заходів, які чітко слід зробити з боку Німеччини", - зазначила Бербок. "З точки зору фінансової та економічної підтримки ми стоїмо на боці України", - додала вона.

"Важливо, щоб ми не сприяли подальшому посиленню непевності ситуації. Натомість ідеться про те, щоб і далі чітко підтримувати уряд України та, передусім, зберегти стабільність держави", - заявила Бербок. Міністерка не уточнила, чому саме її непокоїть економічна стабільність України у теперішній ситуації. Однак вона додала, що нинішня напруженість не повинна призвести до відлякування інвестицій в Україну.

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Водночас глава МЗС ФРН знову застерегла Росію від нападу на Україну: "Будь-яка подальша форма агресії з боку російського уряду викличе чітку спільну відповідь з боку нас, як європейців, разом з американцями та в рамках НАТО". За її словами, ця реакція включатиме фінансові заходи. Однак коли її запитали про можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT, вона повторила свою позицію, що "найжорсткіший кийок" не завжди є "найрозумнішим" засобом. "Нам треба розглядати такі фінансові заходи, які би мали найбільший ефект", - додала Бербок.