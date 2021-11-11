Кількість біженців у світі перевищила 84 мільйони - ООН

Кількість людей, змушених залишити свої домівки через насильство, небезпеку та наслідки зміни клімату, у всьому світі вже перевищила 84 мільйони. Про йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) за період з січня по червень 2021-го, опублікованому у четвер, 11 листопада. Наприкінці 2020 року число таких людей у світі становило близько 82,4 мільйона.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді вважає, що міжнародне співтовариство не в змозі запобігти насильству, переслідуванням та порушенням прав людини, які змушують людей залишати свої домівки. За його словами, наслідки зміни клімату "посилюють вразливість" вимушено переміщених осіб в багатьох місцях їхнього проживання.

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Згідно з даними УВКБ ООН, близько 51 мільйон людей є внутрішньо переміщеними особами. Більшість нових внутрішніх переселенців виявили в Африці, зокрема - в Демократичній Республіці Конго (1,3 мільйона) та в Ефіопії (1,2 мільйона). Крім того зазначається, що "насильство в М'янміта Афганістані також змусило людей залишити свої домівки в період з січня до червеня 2021 року".

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Кількість біженців також продовжувала зростати протягом першої половини 2021 року, сягнувши майже 21 мільйона. "Найбільше нових біженців прибули з п'яти країн: Центральноафриканської Республіки (71800), Південного Судану (61700), Сирії (38800), Афганістану (25200) та Нігерії (20300)", - зазначають в організації.

Решта людей - понад 12 мільйонів - це ті, чиї прохання про надання притулку розглядаються, а також ті, хто не має громадянства. Усі вони також перебувають під мандатом УВКБ ООН.

В УВКБ ООН також вказали, що у першій половині 2021 року менше одного мільйона внутрішньо переміщених осіб та 126,7 тисячі біженців змогли повернутись додому.