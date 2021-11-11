Кількість біженців у світі перевищила 84 мільйони - ООН

Кількість людей, змушених залишити свої домівки через насильство, небезпеку та наслідки зміни клімату, у всьому світі вже перевищила 84 мільйони. Про йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) за період з січня по червень 2021-го, опублікованому у четвер, 11 листопада. Наприкінці 2020 року число таких людей у світі становило близько 82,4 мільйона.
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді вважає, що міжнародне співтовариство не в змозі запобігти насильству, переслідуванням та порушенням прав людини, які змушують людей залишати свої домівки. За його словами, наслідки зміни клімату "посилюють вразливість" вимушено переміщених осіб в багатьох місцях їхнього проживання.
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Згідно з даними УВКБ ООН, близько 51 мільйон людей є внутрішньо переміщеними особами. Більшість нових внутрішніх переселенців виявили в Африці, зокрема - в Демократичній Республіці Конго (1,3 мільйона) та в Ефіопії (1,2 мільйона). Крім того зазначається, що "насильство в М'янміта Афганістані також змусило людей залишити свої домівки в період з січня до червеня 2021 року".
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Кількість біженців також продовжувала зростати протягом першої половини 2021 року, сягнувши майже 21 мільйона. "Найбільше нових біженців прибули з п'яти країн: Центральноафриканської Республіки (71800), Південного Судану (61700), Сирії (38800), Афганістану (25200) та Нігерії (20300)", - зазначають в організації.
Решта людей - понад 12 мільйонів - це ті, чиї прохання про надання притулку розглядаються, а також ті, хто не має громадянства. Усі вони також перебувають під мандатом УВКБ ООН.
В УВКБ ООН також вказали, що у першій половині 2021 року менше одного мільйона внутрішньо переміщених осіб та 126,7 тисячі біженців змогли повернутись додому.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Загострення в Ідлібі
У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії
У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Безладні бомбардування
Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Сирійські родини масово тікають з Ідлібу
Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни
За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Смертельна температура
За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Дорога в нікуди
25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
В пошуках безпеки
В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Немає виходу
Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.
Автор: Олександр Куницький