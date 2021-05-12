 Біженці у Секторі Гази шукають притулку в установах ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2021

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Новини

Біженці у Секторі Гази шукають притулку в установах ООН

Тисячі палестинців, що вимушено залишили домівки у Секторі Гази через авіаудари Ізраїлю, перебувають у приміщеннях шкіл Близькосхідного агентства ООН. Між тим ХАМАС за тиждень випустив у бік Ізраїлю понад 3 тисячі ракет.

Жінка на руїнах будинку, зруйнованого у Секторі Гази

Жінка на руїнах будинку, зруйнованого у Секторі Гази

Майже 42 тисячі палестинців у Секторі Гази залишили свої домівки через ескалацію конфлікту між Газою та Ізраїлем. Ці люди шукають притулок у будівлях шкіл Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям UNRWA, що розташовані на території Сектора Гази, повідомив у понеділок, 17 травня, речник агентства. Таких шкіл у Газі - 50, додали в ООН.

Понад 2500 палестинців уже втратили домівки внаслідок авіаударів ізраїльських ВПС. Водночас Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) наполягає, що завдає ударів у відповідь на ракетні обстріли з боку Гази й має за цілі об'єкти терористів у секторі. При цьому авіація намагається уникати жертв серед цивільного населення, запевняють військові.

Слід зазначити, що часто ракети у бік Ізраїлю запускаються з житлових кварталів, а штабні приміщення бойовиків керівної у Секторі Гази ісламістської організації ХАМАС облаштовані у будинках, де мешкають цивільні.

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Понад 3 тисячі ракет з Сектора Гази

За тиждень ракетних обстрілів з Сектора Гази у бік Ізраїлю було випущено 3150 ракет. З них близько 460 впали ще на узбережжі, а майже 90 відсотків були перехоплені ізраїльською системою протиракетної оборони "Залізний купол", повідомила 17 травня пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Для порівняння, протягом 51-денної війни у Секторі Гази у 2014 році загалом на Ізраїль було випущено 4481 ракету.

Даних про кількість ударів у відповідь ізраїльська армія не надала.

При цьому від початку ескалації, згідно з даними палестинської сторони, у Газі загинули 197 людей, з них 58 дітей. У Ізраїлі повідомляють про десятьох загиблих, серед них - двоє дітей.

В ООН закликають Ізраїль і палестинців зупинити насильство

Напередодні генсек ООН Антоніу Гутерріш на надзвичайному засіданні Радбезу ООН щодо Близького Сходу закликав Ізраїль і палестинців негайно припинити насильство.

Державний секретар США також напередодні закликав до припинення конфлікту. "Усі сторони потребують деескалації напруження - насильство має бути негайно зупиненим", - написав Ентоні Блінкен після телефонної розмови з міністром закордонних справ Єгипту у Twitter.

У російському МЗС повідомили, що 16 травня відбулись екстрені консультації спецпредставників близькосхідного "квартету" міжнародних посередників. У телеконференції брали участь представники Росії, США, ООН та ЄС, які обговорили можливі практичні кроки щодо якнайшвидшої деескалації обстановки у зоні палестино-ізраїльської силової конфронтації, запровадження режиму припинення вогню та забезпечення захисту цивільного населення. 

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