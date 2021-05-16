Попри заклики ООН: ескалація на Близькому Сході триває

Військова авіація Ізраїлю у ніч на понеділок, 17 травня, здійснила масований ракетний обстріл міста Газа. Як повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter, ці удари були спрямовані по об'єктах терористів в Газі.
Авіаудари розпочалися після того, як після півночі з палестинської території були запущені ракети по містах Беер-Шева та Ашкелон. Наразі невідомо, чи призвела атака палестинців до жертв серед ізраїльського населення.
Читайте також: Європою прокотилася хвиля пропалестинських демонстрацій
Зруйновано будинки дев'яти функціонерів ХАМАС
Під час авіаударів Ізраїлю зруйновано дев'ять будинків високопоставлених функціонерів керівної у Секторі Гази ісламістської організації ХАМАС. За даними ЦАХАЛ, вони також використовувались як склади зі зброєю.
Згідно з даним інформаційних агентств під час авіаційних ударів буди зруйновані не лише будинки, але й тренувальні табори ХАМАС. Також місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок атаки ізраїльських літаків була пошкоджена лінія електропостачання, що забезпечує енергією південну частину Сектора Гази. Водночас поки немає повідомлень про жертв цього удару.
Ракета-перехоплювач системи "Залізний купол" знищує запущену ХАМАС ракету над небом Ізраїлю
Вибухи ракет над містом відбувалися протягом десяти хвилин, вказує агенція AP. За оцінкою журналістів, ця повітряна атака була потужнішою, тривалішою і охоплювала більшу територію, ніж серія авіаударів, завданих ВПС Ізраїлю по місту добою раніше і що призвела до загибелі 42 палестинців. "Нинішня атака стала найбільш руйнівною за весь період нового витка ескалації насильства між Ізраїлем і воєнізованим угрупуванням ХАМАС, що перебуває при владі в Секторі Гази", - йдеться в повідомленні агенції.
Читайте також: Гарант безпеки Ізраїлю: система протиракетної оборони "Залізний купол"
В ООН закликають Ізраїль і палестинців зупинити насильство
Декількома годинами раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш на надзвичайному засіданні Радбезу ООН по Близькому Сходу закликав Ізраїль і палестинців негайно припинити насильство.
Державний секретар США також напередодні закликав до припинення конфлікту. "Усі сторони потребують деескалації напруження - насильство має бути негайно зупиненим", - написав Ентоні Блінкен після телефонної розмови з міністром закордонних справ Єгипту у Twitter.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Операція "Вартовий мурів"
Ізраїльська армія продовжує операцію "Вартовий мурів" проти радикальних ісламістських угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад" у Секторі Гази. На цьому етапі задіяна головно авіація, однак у армійському командуванні не виключають, що наступним етапом може стати наземна фаза операції.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Мобілізація резервістів
Ізраїльська армія стягує до кордону зі Секторм Гази бойову техніку та війська. Міністр оборони Бені Ганц оголосив про мобілізацію 9 тисяч резервістів. Востаннє масштабні наземні операції у Газі ізраїльська армія проводила у 2008-2009 та 2014 роках.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кривавий схід сонця
Стовпи диму здіймаються над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Безпорадна втеча
У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. Сторони повідомляють про загиблих і поранених.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Руйнування у Газі
В ізраїльському командуванні запевняють, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях
ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет
Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Небезпека з неба
Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Якщо поруч немає, де сховатися
Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?
Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Каміння і сльозогінний газ у Хевроні
Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Економічні збитки і шкода довкіллю
По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Скільки це ще триватиме?
Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.
Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський