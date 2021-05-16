Попри заклики ООН: ескалація на Близькому Сході триває

Військова авіація Ізраїлю у ніч на понеділок, 17 травня, здійснила масований ракетний обстріл міста Газа. Як повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter, ці удари були спрямовані по об'єктах терористів в Газі.

Авіаудари розпочалися після того, як після півночі з палестинської території були запущені ракети по містах Беер-Шева та Ашкелон. Наразі невідомо, чи призвела атака палестинців до жертв серед ізраїльського населення.

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Зруйновано будинки дев'яти функціонерів ХАМАС

Під час авіаударів Ізраїлю зруйновано дев'ять будинків високопоставлених функціонерів керівної у Секторі Гази ісламістської організації ХАМАС. За даними ЦАХАЛ, вони також використовувались як склади зі зброєю.

Згідно з даним інформаційних агентств під час авіаційних ударів буди зруйновані не лише будинки, але й тренувальні табори ХАМАС. Також місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок атаки ізраїльських літаків була пошкоджена лінія електропостачання, що забезпечує енергією південну частину Сектора Гази. Водночас поки немає повідомлень про жертв цього удару.

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Вибухи ракет над містом відбувалися протягом десяти хвилин, вказує агенція AP. За оцінкою журналістів, ця повітряна атака була потужнішою, тривалішою і охоплювала більшу територію, ніж серія авіаударів, завданих ВПС Ізраїлю по місту добою раніше і що призвела до загибелі 42 палестинців. "Нинішня атака стала найбільш руйнівною за весь період нового витка ескалації насильства між Ізраїлем і воєнізованим угрупуванням ХАМАС, що перебуває при владі в Секторі Гази", - йдеться в повідомленні агенції.

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В ООН закликають Ізраїль і палестинців зупинити насильство

Декількома годинами раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш на надзвичайному засіданні Радбезу ООН по Близькому Сходу закликав Ізраїль і палестинців негайно припинити насильство.

Державний секретар США також напередодні закликав до припинення конфлікту. "Усі сторони потребують деескалації напруження - насильство має бути негайно зупиненим", - написав Ентоні Блінкен після телефонної розмови з міністром закордонних справ Єгипту у Twitter.