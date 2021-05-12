У Радбезі ООН закликали до припинення насильства на Близькому Сході

Рада Безпеки ООН у неділю, 16 травня, провела відкриті дебати щодо ситуації на Близькому Сході. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити ескалацію насильства в Ізраїлі та в Секторі Гази. "Цей безглуздий цикл кровопролиття, терору та руйнування повинен негайно припинитися", - заявив Гутерріш на початку засідання, що відбувалося у форматі відеоконференції.
"Я вражений зростаючим числом цивільних жертв серед палестинців, включно з великою кількістю жінок і дітей, внаслідок ізраїльських авіаударів у Газі. Я також висловлюю жаль з приводу ізраїльських жертв від ракет, випущених з Сектора Гази", - зазначив генсек ООН, цитує інформагенція dpa.
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За його словами, єдиний спосіб розв'язати конфлікт - завдяки переговорам, спрямованим на досягнення рішення на основі принципу "двох держав".
Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд своєю чергою закликала сторони не допускати підбурювання до насильства та терористичних актів.
"США закликають ХАМАС та інші палестинські угруповання в Газі негайно припинити запуски ракет і інші провокації (...) Ми закликаємо всі сторони уникати дій, які підривають мирне майбутнє", - сказала Томас-Грінфілд, цитує інформагенція "Інтерфакс". Вона підкреслила, що США готові надати підтримку в мирному врегулюванні конфлікту.
Тим часом глава МЗС Китаю Ван Ї також наголосив, що сторони конфлікту мають негайно припинити збройні дії. "Ми закликаємо Ізраїль чесно виконувати свої зобов'язання відповідно до міжнародного права і негайно й повністю зняти блокаду і облогу Гази, гарантувати безпеку і права цивільного населення на окупованій палестинській території", - підкреслив глава китайського МЗС.
Він також вказав на необхідність пошуку вирішення конфлікту "на основі принципу співіснування двох держав". Крім того, Ван Ї нагадав, що на попередньому засіданні Радбезу ООН цього ж тижня США заблокували спільну заяву.
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Нове загострення конфлікту між Ізраїлем та Сектором Гази
Ракетні обстріли з боку Сектора Гази та авіаудари армії Ізраїлю не припиняються з 10 травня. Приводом для останнього загострення стало рішення виселити кілька палестинських сімей з орендованих ними багато років будинків у Східному Єрусалимі. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, внаслідок яких постраждали сотні людей.
ХАМАС піддав Ізраїль масованому ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю у відповідь завдали ударів по сотнях цілей бойовиків у Секторі Гази.
Загалом від початку ескалації у Секторі Гази загинули близько 190 людей, у тому числі 55 дітей. Ще 1230 палестинців отримали поранення.
За даними рятувальної служби Ізраїлю, внаслідок обстрілів загинули десятеро ізраїльтян, серед яких солдат та дитина, поранення отримали 282 людини.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Операція "Вартовий мурів"
Ізраїльська армія продовжує операцію "Вартовий мурів" проти радикальних ісламістських угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад" у Секторі Гази. На цьому етапі задіяна головно авіація, однак у армійському командуванні не виключають, що наступним етапом може стати наземна фаза операції.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Мобілізація резервістів
Ізраїльська армія стягує до кордону зі Секторм Гази бойову техніку та війська. Міністр оборони Бені Ганц оголосив про мобілізацію 9 тисяч резервістів. Востаннє масштабні наземні операції у Газі ізраїльська армія проводила у 2008-2009 та 2014 роках.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кривавий схід сонця
Стовпи диму здіймаються над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Безпорадна втеча
У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. Сторони повідомляють про загиблих і поранених.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Руйнування у Газі
В ізраїльському командуванні запевняють, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях
ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет
Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Небезпека з неба
Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Якщо поруч немає, де сховатися
Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?
Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Каміння і сльозогінний газ у Хевроні
Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Економічні збитки і шкода довкіллю
По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Скільки це ще триватиме?
Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.
Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський