У Радбезі ООН закликали до припинення насильства на Близькому Сході

Рада Безпеки ООН у неділю, 16 травня, провела відкриті дебати щодо ситуації на Близькому Сході. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити ескалацію насильства в Ізраїлі та в Секторі Гази. "Цей безглуздий цикл кровопролиття, терору та руйнування повинен негайно припинитися", - заявив Гутерріш на початку засідання, що відбувалося у форматі відеоконференції.

"Я вражений зростаючим числом цивільних жертв серед палестинців, включно з великою кількістю жінок і дітей, внаслідок ізраїльських авіаударів у Газі. Я також висловлюю жаль з приводу ізраїльських жертв від ракет, випущених з Сектора Гази", - зазначив генсек ООН, цитує інформагенція dpa.

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За його словами, єдиний спосіб розв'язати конфлікт - завдяки переговорам, спрямованим на досягнення рішення на основі принципу "двох держав".

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд своєю чергою закликала сторони не допускати підбурювання до насильства та терористичних актів.

"США закликають ХАМАС та інші палестинські угруповання в Газі негайно припинити запуски ракет і інші провокації (...) Ми закликаємо всі сторони уникати дій, які підривають мирне майбутнє", - сказала Томас-Грінфілд, цитує інформагенція "Інтерфакс". Вона підкреслила, що США готові надати підтримку в мирному врегулюванні конфлікту.

Тим часом глава МЗС Китаю Ван Ї також наголосив, що сторони конфлікту мають негайно припинити збройні дії. "Ми закликаємо Ізраїль чесно виконувати свої зобов'язання відповідно до міжнародного права і негайно й повністю зняти блокаду і облогу Гази, гарантувати безпеку і права цивільного населення на окупованій палестинській території", - підкреслив глава китайського МЗС.

Він також вказав на необхідність пошуку вирішення конфлікту "на основі принципу співіснування двох держав". Крім того, Ван Ї нагадав, що на попередньому засіданні Радбезу ООН цього ж тижня США заблокували спільну заяву.

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Нове загострення конфлікту між Ізраїлем та Сектором Гази

Ракетні обстріли з боку Сектора Гази та авіаудари армії Ізраїлю не припиняються з 10 травня. Приводом для останнього загострення стало рішення виселити кілька палестинських сімей з орендованих ними багато років будинків у Східному Єрусалимі. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, внаслідок яких постраждали сотні людей.

ХАМАС піддав Ізраїль масованому ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю у відповідь завдали ударів по сотнях цілей бойовиків у Секторі Гази.

Загалом від початку ескалації у Секторі Гази загинули близько 190 людей, у тому числі 55 дітей. Ще 1230 палестинців отримали поранення.

За даними рятувальної служби Ізраїлю, внаслідок обстрілів загинули десятеро ізраїльтян, серед яких солдат та дитина, поранення отримали 282 людини.