Глава МЗС Німеччини вимагає припинення насильства на Близькому Сході

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 16 травня, наголосив на праві Ізраїлю на самооборону від "ракетного терору" з боку палестинського руху ХАМАС, визнаного в ЄС терористичним. Маас виступив за деескалацію конфлікту і запропонував три кроки для цього.

На першому етапі має бути припинений ракетний терор, на другому - зупинене насильство, а на третьому - забезпечене повернення до переговорів між ізраїльтянами та палестинцями про конкретні заходи щодо відновлення довіри та мирного врегулювання на основі співіснування ізраїльської та палестинської держав, сказав німецький міністр.

Зелені вимагають направити до Гази посередників з ФРН

Зі свого боку, кандидатка на пост канцлера від партії Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала уряд ФРН більш активно брати участь у врегулюванні конфлікту в Газі та направити в регіон посередників.

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"Безпека Ізраїлю відповідає державним інтересам Німеччини. Ми не можемо пасивно спостерігати за огидними нападами з боку ХАМАС. Федеральний уряд має посилити "телефонну дипломатію" і направити в регіон високопоставлених посередників, щоб разом з найближчими союзниками домагатися негайного припинення насильства", - сказала Бербок.

Радбез ООН знову обговорить ситуацію в Секторі Гази

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зростання числа цивільних жертв внаслідок ізраїльських ударів по Сектору Гази шокує. Він також висловив глибоку стурбованість руйнуванням в Газі будівлі, в якій знаходились представництва іноземних ЗМІ.

"Генеральний секретар нагадує всім сторонам, що будь-який довільний напад на цивільні та медійні структури порушує норми міжнародного права і має бути припинений за будь-яку ціну", - заявив представник Гутерріша.

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Рада Безпеки ООН 16 травня втретє за тиждень обговорить нову ескалацію конфлікту в Газі на віртуальному засіданні за ініціативи Китаю, Норвегії та Тунісу. Під час двох попередніх засідань членам Радбезу не вдалося узгодити спільну заяву через небажання США засудити дії Ізраїлю.