 Радбез ООН закликає до припинення бойових дій в Ефіопії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2021

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Новини

Радбез ООН закликає до припинення бойових дій в Ефіопії

Рада Безпеки ООН закликала сторони конфлікту в Ефіопії домовитись про припинення вогню. За рік бойових дій в країні загинули тисячі людей, а близько двох мільйонів були змушені покинути свої домівки.

Полонені солдати ефіопського уряду в Мекеле - столиці регіону Тиграй

Полонені ефіопські солдати в Мекеле - столиці регіону Тиграй

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликала до припинення бойових дій в Ефіопії. В ухваленій 5 листопада заяві вона висловила занепокоєння активізацією збройних зіткнень та впливом конфлікту на гуманітарну ситуацію в країні.

Радбез закликав сторони конфлікту домовитись про стійке припинення вогню та сворення умов для всеосяжного національного діалогу, який би допоміг розв'язати кризу і міг би стати основою для досягнення миру й стабільності. Також він закликав до безпечного і безперешкодного доступу до зони конфлікту гуманітарних організацій та розширення гуманітарної допомоги.

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Заява була погоджена 15 членами Радбезу ООН наступного дня після першої річниці спалаху бойових дій в ефіопському регіоні Тиграй. За даними агенції AP, формулювання були дещо пом'якшені після заперечень Росії проти "заклику всіх сторін негайно припинити бойові дії без попередніх умов". Агентство Reuters зазначає, що РФ та Китай, які мають право вето в Радбезі, неодноразово називали цей конфлікт "внутрішньою справою Ефіопії".

У понеділок, 8 листопада, Радбез планує також провести засідання щодо ситуації в Ефіопії. За рік конфлікту в країні загинули тисячі людей, а понад два мільйони були змушені покинути свої домівки. За даними ООН, гуманітарної допомоги в Ефіопії потребують не менше 5,2 мільйона жителів, близько 400 тисяч з яких живуть в умовах голоду.

Збройний конфлікт в ефіопському регіоні Тиграй

Збройний конфлікт між центральною владою Ефіопії та лівою партією "Народний фронт звільнення Тиграю" (НФЗТ), яка контролює регіон, спалахнув 4 листопада 2020 року. Днями урядова армія зазнала низки поразок у боях з силами "Народного фронту", котрий влада називає терористичною організацією. Останні 3 листопада оголосили про захоплення декількох стратегічно важливих міст та просування до столиці країни Аддис-Абеби. У зв'язку з цим 4 листопада в Ефіопії оголошено надзвичайний стан.

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Конфлікт між владою Ефіопії і тиграйським НФЗТ наростав з моменту вступу Абія Ахмеда на посаду прем'єр-міністра Ефіопії у квітні 2018 року. Ефіопський прем'єр звинувачував партію у розпалюванні конфлікту, натомість у політсилі закидали очільникові уряду переслідування членів НФЗТ та звільнення їх з державних посад.

Ефіопія - багатонаціональна держава з населенням близько 112 мільйонів осіб. Між окремими етнічними групами населення панують напружені відносини.

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Посилання в інтернеті

https://news.un.org/en/story/2021/11/1105072

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