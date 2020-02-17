 Число жертв різанини на заході Ефіопії перевищило 200 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2020

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Новини

Число жертв різанини на заході Ефіопії перевищило 200 осіб

Унаслідок нападу озброєних бойовиків у одному з західних регіонів Ефіопії загинули щонайменше 207 осіб, повідомила місцева влада. Раніше правозахисники вказували значно меншу кількість жертв.

Місто Метекель у Ефіопії

Місто Метекель у Ефіопії, поблизу якого було скоєно криваві напади

В Ефіопії жертвами скоєного в середу на заході країни нападу бойовиків стали щонайменше 207 людей. Про це в п'ятницю, 25 грудня, повідомили представники місцевої влади в регіоні Бенішангул-Гумуз, котрі посилаються на дані військових, передає інформагенція dpa.

Раніше ефіопські правозахисники, а також міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) повідомляли про більш ніж 100 жертв різанини. Як зазначається в повідомленні AI, озброєнні бойовики напали на представників народностей амхара, оромо й шинаша. Впродовж останніх місяців було скоєно вже кілька таких нападів.

Тим часом ефіопські військові запевнили, що вбили щонайменше 42 озброєних бойовиків, котрі, ймовірно, були причетні до нападу.

Як повідомляли раніше правозахисники, під час нападу на низку поселень поблизу міста Метекель в регіоні Бенішангул-Гумуз бойовики застосовували як вогнепальну, так і холодну зброю. Атаку було скоєно вночі, коли мешканці поселень ще спали. На момент нападу поблизу не було ні поліції, ні військових, визнають чиновники.

Після нападу до лікарень було доправлено 36 осіб з вогнепальними ранами та ранами від стріл, повідомляє агенція AFP. Чимало загиблих мали колоті рани.

Ефіопія - багатонаціональна держава з населенням близько 112 мільйонів осіб. Тут спостерігаються досить напружені відносини між окремими етнічними групами населення. Вони зросли за урядування прем'єр-міністра Абія Ахмеда, який з 2018 року перебуває при владі.

Нещодавно в розташованому на півночі країні регіоні Тиграй мав місце потужний збройний конфлікт.

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Найбільше загиблих зафіксовано в регіоні Оромія, де сталися найзапекліші заворушення. Про жертв сутичок повідомляється також і в столиці Ефіопії. Прем'єр Абій Ахмед назвав події "організованими спробами" дестабілізації.  

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Про ракети, запущені у бік Асмери, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела. Обстріл може сприяти розширенню зони збройного конфлікту, що точиться між урядом Ефіопії та регіональною владою в Тиграї.   

Amnesty International: на півночі Ефіопії вбиті сотні людей

Amnesty International підтвердила інформацію про різанину у регіоні Тиграй на півночі Ефіопії 9 листопада. За даними правозахисників, її жертвами стали "ймовірно, сотні людей".  

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