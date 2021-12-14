Росія в РБ ООН наклала вето на проєкт резолюції щодо клімату й безпеки

Росія виступила проти проєкту резолюції Ради Безпеки ООН "Клімат і безпека", що розроблявся кілька років. У документі зміна клімату вперше окремим питанням розглядалася як загроза безпеці. Пояснюючи своє вето на резолюцію, внесену Ірландією та Нігером, російське постійне представництво при ООН заявило у понеділок, 13 грудня, що до розколу Ради Безпеки призвели "форсування авторами цього документа", а також неготовність партнерів до діалогу про корінні причини проблем, з якими стикаються вразливі країни" .

Представники РФ при ООН переконані, що західні країни "нав'язують" іншим державам свій підхід до конфліктів та загроз безпеки у світі у зв'язку зі змінами клімату. "Нав'язуваний Раді документ пропонував однобоко - через кліматичну призму - підходити до конфліктів та загроз міжнародному миру та безпеці, що ігнорує всі інші аспекти ситуацій, в яких перебувають країни в конфліктах", - пояснюється позиція Росії у поширеній постпредставництвом заяві.

Проєкт резолюції щодо клімату

Проєкт резолюції містив заклик до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша "інтегрувати ризики безпеки, пов'язані з кліматом, як центральний компонент у комплексні стратегії запобігання конфліктам".

Як передає агенція AFP, текст резолюції підтримують більшість членів ООН - 113 країн. 12 з 15-ти членів Ради Безпеки у понеділок проголосували "за". Окрім Росії, проти нього виступила Індія, стверджуючи, що глобальне потепління є головним питанням економічного розвитку, а не міжнародної безпеки. Китай утримався від голосування.

Німеччина розчарована позицією Росії

Постійна представниця Німеччини при ООН Ант'є Лендертсе (Antje Leendertse) висловила "глибоке розчарування" накладеним Москвою вето. "Кліматична криза - це серйозний виклик миру та безпеці, стабільності та процвітанню, ефективному дотриманню прав людини, а в деяких випадках навіть самому існуванню держав", - заявила вона. На переконання Лендертсе, ця резолюція дала б Організації Об'єднаних Націй "такі необхідні інструменти для розв'язання проблем безпеки у кліматичному контексті".

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд також розкритикувала позицію Росії, зазначивши, що російському вето "немає виправдання". Вона заявила, що Росія пішла проти інтересів світової спільноти.

"Лише Рада Безпеки ООН може гарантувати, що вплив кліматичних змін на безпеку буде інтегрований у ключову роботу щодо запобігання та пом'якшення конфліктів, миротворчості та гуманітарної допомоги. Росія підвела мир, коли застосувала право вето проти резолюції, підтриманої більшістю членів ООН", - написала Томас-Грінфілд у Twitter.

Вона додала, що хоча Росія не дала РБ ООН "вжити маленького, практичного і необхідного кроку для боротьби з кліматичними змінами", глобальну кампанію цим не зупинити.

До Ради Безпеки ООН входять 15 країн. Право накладати вето на резолюції мають лише п'ять постійних членів - Великобританія, Китай, Росія, США та Франція.