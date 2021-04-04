 РНБО доповнила санкційний список контрабандистів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2021

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Новини

РНБО доповнила санкційний список контрабандистів

До списку контрабандистів додалися двоє громадян України, один громадянин Німеччини, а також 24 пов'язаних із ними компанії, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Олексій Данілов

Олексій Данілов

Двоє громадян України й один громадянин Німеччини, а також 24 пов'язаних із ними компанії доповнили санкційний список контрабандистів Ради національної безпеки і оборони України. Про це у п'ятницю, 30 липня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми почали свого часу працювати з тією категорією людей, яких називають у народі контрабандистами. Не всі з них увійшли до попередніх списків. Ці списки було доповнено", - сказав Данілов, додавши, що цей список формувала не Служба безпеки України, а міністерство внутрішніх справ.

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За його словами, до цього списку увійшли три фізичні особи: громадянин Німеччини Александр Акст та громадяни України Валерій Фальковський та Владислав Студенець. Данілов наголосив, що РНБО не має наміру зупиняти свою роботу щодо боротьби з контрабандистами. "Ми їх відстежуватимемо, і хто й надалі буде займатися цією ганебною справою, підпадатиме під санкції Ради нацбезпеки і оборони", - зазначив він.

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Як повідомялося, раніше РНБО запровадила персональні санкції проти певних осіб і пов'язаних з ними компаній, яких назвали контрабандистами. У Службі безпеки України заявили, що кримінальні провадження стосовно цих людей розслідують правоохоронні органи.

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