СБУ заблокувало активи 174 компаній списку "контрабандистів" РНБО

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала активи усіх 174 компаній з санкційного списку юридичних осіб, яких у Раді національної безпеки і оборони (РНБО) звинуватили у масштабній контрабанді. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства, оприлюдненому у понеділок, 5 червня, на сайті СБУ.

Згідно з повідомленням, у першому півріччі за матеріалами СБУ було накладено 18,7 мільйона гривень штрафів за контрабанду. Також 1,08 мільярда гривень склала сума додаткового мита, яке порушники тепер мають сплатити до державного бюджету, запевняють у відомстві.

"Більше того, за ініціативи СБУ всім 174 юридичним особам-фігурантам санкційних списків РНБО заблоковано активи. 20 підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п'ятьом - зупинено дозволи на експлуатацію митних складів, а три підприємства виключено з переліку місць доставки", - йдеться у повідомленні.

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Санкції РНБО проти "контрабандистів"

Раніше РНБО запровадила, а президент України Володимир Зеленський ввів своїми указами два пакети санкцій проти осіб та компаній, які звинувачуються українською владою в масштабній контрабанді. Ці обмежувальні заходи були подані СБУ та передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, часткове припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за кордон, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Реалізацію і моніторинг ефективності санкцій Зеленський доручив уряду, СБУ та Національному банку України (НБУ). При цьому міністерство закордонних справ (МЗС) має поінформувати ЄС, США та інші держави про застосування санкцій та порушити питання про запровадження аналогічних заходів з їхнього боку.

Низка керівників провідних українських правозахисних організацій опублікувала на початку квітня спільну заяву, в якій назвала ці санкції такими, що "підривають фундаментальні принципи права, грубо порушують Конституцію і міжнародні угоди, ратифіковані Україною, несуть серйозні загрози правам і свободам людини, а також мають ознаки узурпації влади в державі". Правозахисники наполягають, що санкції не можуть підміняти кримінальну відповідальність, оскільки тоді принципи правосуддя будуть знівельовані політичною доцільністю, якою керуються органи виконавчої влади.