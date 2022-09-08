Україна розслідує вбивство британського волонтера в "ДНР"

Окупанти повернули тіло Пола Юрі після півтора місяця переговорів. Генпрокурор України заявив, що на ньому є ознаки тілесних ушкоджень, які могли стати причиною загибелі волонтера.

Офіс генерального прокуратура України розпочав досудове розслідування за підозрою в катуваннях і вбивстві в полоні псевдоутворення "ДНР" британського волонтера Пола Юрі, тіло якого передали після більше ніж півтора місяця переговорів. У розслідуванні беруть участь представники Великобританії. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, на тілі волонтера є ознаки тілесних ушкоджень, які можуть свідчити про жорстоке поводження з ним, що могло стати причиною його загибелі. "Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і перебуває в понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи", - сказав Костін на брифінгу 7 вересня.

Читайте також: Ще двом полоненим британцям у "ДНР" загрожує смертна кара - ЗМІ

Юрі захопили російські військові та вивезли до "ДНР"

45-річного Юрі в квітні захопили російські військові неподалік Дніпрорудного в Запорізькій області, де він як волонтер допомагав місцевим жителям евакуюватися з зони бойових дій. Його звинувачували в "найманстві" та примусово вивезли на окуповану територію Донецької області.

У міжнародній неурядові організації Presidium Network кажуть, що Юрі працював на них, був волонтером і виконував гуманітарну місію. В Інтернаціональному легіоні оборони України також стверджують, що Юрі не був їхнім військовим.

У липні окупаційна адміністрація "ДНР" повідомила про загибель Юрі нібито внаслідок низки хронічних хвороб, серед яких інсулінозалежний діабет, і стресу.

В свою чергу уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що може "відповідально говорити про насильницьку смерть" Юрі: "Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і сумнівів не залишається". За його словами, у волонтера "відсутні частини тіла, численні порізи та сліди катувань". омбудсмен назвав це воєнним злочином.



Читайте також: Генпрокуратура України розслідує катування українського полоненого