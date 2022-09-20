У РФ включили поняття "мобілізація" та "воєнний стан" до КК

Державна дума Росії ухвалила законопроєкт про жорсткі покарання за порушення КК у період мобілізації, воєнного часу та воєнного стану.

Російська Державна дума ухвалила зміни до Кримінального кодексу РФ, які вводять поняття "мобілізація", "воєнний час" та "воєнний стан". У вівторок, 20 вересня, законопроєкт розглянули та ухвалили у другому читанні, а потім - у третьому, повідомляється на сайті Думи.

Раніше того ж дня голова російської правозахисної організації "Агора" Павло Чіков припустив, що розгляд документа у другому та третьому, остаточному читанні можливі в один день. "За аналогією з пакетом законів про військову цензуру, він може бути схвалений Радою федерації, підписаний президентом і опублікований до кінця дня", - упевнений він.

У КК РФ з'явився цілий ряд "військових" статей

До другого читання до законопроєкту внесли низку нових статей КК. Йдеться, зокрема, про "Добровільну здачу в полон" (стаття 352.1) та "Мародерство" (стаття 356.1). “За здачу в полон загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. За мародерство - аж до 15 років колонії. У переліку обтяжуючих обставин з'являється скоєння злочину "у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час" (стаття 63)", - зазначив Чіков, який ознайомився із документом.

Крім того, документ посилює покарання за самовільне залишення частини в період мобілізації та воєнного стану (стаття 337 КК), воно становитиме до десяти років колонії. "Невиконання підлеглим наказу начальника, відданого в установленому порядку, у період воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій, а також відмову від участі у військових чи бойових діях пропонується карати позбавленням волі на строк від двох до трьох років", - пише далі правозахисник.

Викликані на військові збори росіяни, які перебувають у запасі, нестимуть кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство нарівні з контрактниками та призовниками, випливає із внесених до Держдуми поправок, зазначає агентство "РІА Новості".

Також в російському законодавстві з'явиться кілька статей про невиконання державного оборонного замовлення та порушення умов державного контракту.

Новий закон може набути чинності вже завтра

Поправки до КК про воєнний стан та великі терміни за відмову воювати вже в середу опиняться на підписі президента. У Радфеді збираються приймати їх завтра, повідомляє видання "Верстка" з посиланням на три джерела, близькі до Ради федерації.

За словами одного з джерел, до вечора вівторка, 20 вересня, може бути ухвалено рішення про доцільність оголошення мобілізації. У разі позитивного рішення до військових та запасників негайно почнуть застосовуватися терміново виправлені норми КК РФ.

Зв'язок з війною в Україні

Ці законодавчі зміни були внесені практично одночасно з оприлюдненням інформації про намір підконтрольних Росії утворень на території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей провести найближчим часом "референдуми про входження регіону до складу Російської Федерації". В Україні повідомлення про "референдуми" і "мобілізацію" з боку РФ вважають пов'язаними і називають "наївним шантажем".

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово з'являлася інформація про плани керівництва РФ оголосити мобілізацію в країні. Наразі офіційно цього не відбулося, але російські військові і правозахисники вважають, що в РФ триває "прихована мобілізація".

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