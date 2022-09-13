Лідер російських комуністів заявив, що в Україні - війна

Лідер Компартії РФ Геннадій Зюганов заявив, що в Україні триває не спецоперація, а війна, яка може закінчитися для РФ або перемогою, або поразкою.

Лідер Комуністичної партії РФ (КПРФ) Геннадій Зюганов заявив, що в Україні йде війна, а не так звана "спеціальна військова операція". Про це він сказав виступаючи на засіданні Державної думи у вівторок, 13 вересня.

"Чим спеціальна військова операція відрізняється від війни? Військову операцію ви можете припинити будь-якої миті. Війну ви припинити не можете, вона закінчується або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права. Зараз не панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони", - цитує його інтернет-видання Sota.

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Російські депутати закликають воювати в Україні

Напередодні депутат Держдуми від КПРФ Михайло Матвєєв запропонував губернаторам і депутатам "записуватись на фронт добровольцями".

Своєю чергою губернатор Хабаровського краю РФ Михайло Дегтярьов кілька днів тому заявляв, що поїхав би в Україну добровольцем, але не може, бо не має права залишити свою відповідальну посаду. Після цього жителі краю запустили петицію з пропозицією "допомогти губернатору здійснити свою мрію, поїхати воювати на Донбас". Її підписали кілька десятків тисяч людей.

Кримінальні справи за "дискредитацію" армії РФ

Тим часом у Росії масово продовжують порушувати кримінальні справи за статтями про "фейки" та "дискредитацію" армії РФ.

8 липня в Москві муніципальний депутат Красносільського району Олексій Горінов був засуджений до семи років колонії загального режиму за статтею про "фейки". За версією слідства, політик під час засідання Ради депутатів допустив низку висловлювань, "що містять дані про збройні сили РФ, які не відповідають дійсності". Горінов, зокрема, назвав так звану "спецоперацію" в Україні війною та говорив про загибель українських дітей.

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