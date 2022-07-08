Московського депутата засудили на сім років за критику війни в Україні

Суд у Москві призначив у п'ятницю, 8 липня, покарання у вигляді семи років позбавлення волі муніципальному депутату Красносільського округу столиці Росії Олексію Горінову за поширення нібито "хибної інформації" про діяльність збройних сил РФ. Саме такого покарання напередодні для нього зажадала прокуратура, повідомляє російський "Інтерфакс".

Горінов перебуває під арештом із кінця квітня. Його звинуватили за статтею про поширення "свідомо хибної інформації" про діяльність збройних сил РФ із використанням службового становища з мотивів ненависті чи ворожнечі. Максимальне покарання за цієї статтею - десять років ув'язнення. Депутат свою провину заперечує.

У цій справі проходить також колега Горінова, голова ради депутатів Красносільського округу Олена Котьоночкіна. Вона виїхала з Росії, тож суд заарештував її заочно.

Приводом для порушення справи проти політиків стало засідання ради депутатів 15 березня, де Горінов і Котьоночкіна критично висловилися про повномасштабну війну РФ проти України. Зокрема, вони назвали вторгнення в Україну війною, а також стверджували, що російська влада хоче захопити територію цієї країни, що там щодня гинуть діти і що російський режим схожий на фашистський.

Кримінальна відповідальність за "фейки" про війну

За даними російських правозахисників, станом на початок червня в РФ порушили 55 кримінальних справ за новою статтею про "фейки" щодо збройних сил і державних органів, яку запровадили 4 березня - за тиждень після початку війни проти України. Всього російські правоохоронці відкрили 160 кримінальних справ за антивоєнні висловлювання та протести за 20 статтями Кримінального кодексу РФ.

25 лютого Федеральна служба РФ з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) попередила, що при висвітленні ситуації в Україні ЗМІ мають використовувати лише офіційні російські джерела, а за публікацію "хибної" інформації регулятор блокувати видання або накладатиме на них штраф у розмірі до п'яти мільйонів рублів.

З початку війни в Україні до реєстру ЗМІ, визнаних у Росії "іноземними агентами", потрапило 40 видань, кажуть правозахисники. Всього у цьому реєстрі 160 видань.

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