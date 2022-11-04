Шольц закликав Пекін вплинути на РФ для завершення війни
Анастасія Шепелева
3 год. тому
Під час візиту в Пекін канцлер ФРН попросив лідера КНР використати свій вплив на Москву для завершення війни в Україні. Шольц назвав Китай "великою країною", яка несе відповідальність за мир у всьому світі.
https://p.dw.com/p/4J4GL
Реклама
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час візиту в Пекін у п'ятницю, 4 листопада, закликав керівництво Китаю вплинути на Москву задля того, щоб та завершила війну проти України. Він назвав Китай "великою країною", яка несе відповідальність за мир у всьому світі, додавши, що Пекін і Берлін погодилися, що російська риторика про ядерну зброю є неприйнятною.
"Я сказав президенту (главі Китаю Сі Цзіньпіну. - Ред.), що для Китаю важливо використовувати свій вплив на Росію. РФ повинна негайно припинити атаки, від яких щодня страждає цивільне населення, і вивести свої війська з України", - заявив канцлер ФРН.
За його словами, Росія, Китай і Захід домовилися поважати статут ООН, РФ натомість порушує в Україні "такі принципи, як суверенітет і територіальна цілісність".
Шольц також закликав президент РФ Володимира Путіна продовжувати виконувати зобов'язання за "зерновою угодою", наголосивши, що "голод не має використовуватися як зброя".
У свою чергу Сі Цзіньпін зазначив, що нинішня міжнародна ситуація є "складною і мінливою", додавши, що Китай і Німеччина повинні працювати разом як впливові країни і вносити свій внесок у мир і розвиток "в часи змін і хаосу".
Попри критику візиту канцлера ФРН до Китаю, зокрема через загрозу збільшення залежності Німеччини від КНР, Шольц заявив, що це "добре і правильно, що я сьогодні тут, в Пекіні". Напередодні візиту китайські дисиденти і Всесвітній уйгурський конгрес закликали до його скасування.