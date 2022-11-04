Шольц закликав Пекін вплинути на РФ для завершення війни

Під час візиту в Пекін канцлер ФРН попросив лідера КНР використати свій вплив на Москву для завершення війни в Україні. Шольц назвав Китай "великою країною", яка несе відповідальність за мир у всьому світі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час візиту в Пекін у п'ятницю, 4 листопада, закликав керівництво Китаю вплинути на Москву задля того, щоб та завершила війну проти України. Він назвав Китай "великою країною", яка несе відповідальність за мир у всьому світі, додавши, що Пекін і Берлін погодилися, що російська риторика про ядерну зброю є неприйнятною.

"Я сказав президенту (главі Китаю Сі Цзіньпіну. - Ред.), що для Китаю важливо використовувати свій вплив на Росію. РФ повинна негайно припинити атаки, від яких щодня страждає цивільне населення, і вивести свої війська з України", - заявив канцлер ФРН.

За його словами, Росія, Китай і Захід домовилися поважати статут ООН, РФ натомість порушує в Україні "такі принципи, як суверенітет і територіальна цілісність".

Шольц також закликав президент РФ Володимира Путіна продовжувати виконувати зобов'язання за "зерновою угодою", наголосивши, що "голод не має використовуватися як зброя".

У свою чергу Сі Цзіньпін зазначив, що нинішня міжнародна ситуація є "складною і мінливою", додавши, що Китай і Німеччина повинні працювати разом як впливові країни і вносити свій внесок у мир і розвиток "в часи змін і хаосу".

Шольц відкинув критику свого візиту в Пекін

У війні РФ проти України офіційний Пекін дотримується нейтралітету, послідовно наголошуючи на необхідності дипломатичного розв'язання. Водночас від 24 лютого Китай поглибив дипломатичні та торгівельні зв'язки з Москвою, купуючи все більше російської нафти.

Попри критику візиту канцлера ФРН до Китаю, зокрема через загрозу збільшення залежності Німеччини від КНР, Шольц заявив, що це "добре і правильно, що я сьогодні тут, в Пекіні". Напередодні візиту китайські дисиденти і Всесвітній уйгурський конгрес закликали до його скасування.

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