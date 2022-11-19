Для наданих ЗСУ установок PhZ 2000 бракує запчастин - ЗМІ

Активному використанню в Україні німецьких самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze (PhZ) 2000 завадила відсутність далекосяжного планування міністерством оборони Німеччини замовлення запчастин до них. Попри те, що Берлін передав Києву 14 таких гаубиць, міноборони ФРН не замовило вчасно запчастин, потрібних для їхньої підтримки в належному стані, написав 18 листопада тижневик Der Spiegel .

За даними видання, проблеми з гострою нестачею запчастин і деталей до цих систем яскраво унаочнила історія з ремонтом шести PhZ 2000, які доставили для полагодження в Литву. Через те, що запчастини до них не змогли надати ні Бундесвер, ні промислові підприємства, фахівцям довелося розібрати одну з цих САУ та залишити її на деякий час у балтійській країні.

Ситуацію погіршує й те, що Збройні сили України (ЗСУ) вкрай активно застосовують наявні в них артилерійські системи цього типу. Як розповіли виданню представники Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.), нині інтенсивність ведення вогню з цих гаубиць становить в середньому близько 300 пострілів на добу, що значно зношує їх. Тож тепер ремонту потребує значна кількість гаубиць, поставлених Україні.

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Пізня реакція міноборони Німеччини

Як пише тижневик, ще кілька місяців тому служба з питань забезпечення й закупок Бундесверу надіслала запит у міноборони ФРН з проханням організувати негайні замовлення запчастин для PhZ 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II, які Німеччина також передала Україні, оскільки виготовлення та поставка цих деталей потребують багато часу.

Але досі так і не було відповідних вказівок від спеціально створеного для підтримки України штабу, зазначають журналісти. Так само через брак запчастин не можуть відкрити центр для обслуговування та ремонту озброєнь, який Німеччина планувала розмістити в Словаччині.

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Проблеми з використанням PhZ 2000 в ЗСУ

У липні Der Spiegel повідомляв, що ЗСУ мали певний клопіт з німецькими САУ PhZ 2000 - після застосування в бою автоматика деяких із них показувала повідомлення про помилки.

У Бундесвері тоді припустили, що проблеми пов'язані з високим темпом ведення вогню під час використання гаубиць. Крім того, українські військові, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на занадто великій відстані, вказувало видання.

Німеччина не припиняє поставок зброї Україні

Німеччина активно підтримує Україну наданням різних систем озброєнь: крім гаубиць PhZ 2000, ЗСУ отримали реактивні системи MARS II, зенітні самохідні установки Gepard, ультрасучасний зенітно-ракетний комплекс Iris-T, переносні ЗРК Stinger і "Стріла", радіолокаційні станції, ручні протитанкові гранатомети, реактивні протитанкові міни, кулемети та значну кількість боєприпасів.

На початку листопада німецький уряд оголосив відправку Україні чергової партії військової техніки, озброєнь та оснащення.