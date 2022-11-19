Для наданих ЗСУ установок PhZ 2000 бракує запчастин - ЗМІ
Валерій Сааков
2 год. тому
Через гострий брак запчастин, для ремонту кількох установок у Литві розібрали одну Panzerhaubitze 2000, пише Der Spiegel.
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Активному використанню в Україні німецьких самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze (PhZ) 2000 завадила відсутність далекосяжного планування міністерством оборони Німеччини замовлення запчастин до них. Попри те, що Берлін передав Києву 14 таких гаубиць, міноборони ФРН не замовило вчасно запчастин, потрібних для їхньої підтримки в належному стані, написав 18 листопада тижневик Der Spiegel.
За даними видання, проблеми з гострою нестачею запчастин і деталей до цих систем яскраво унаочнила історія з ремонтом шести PhZ 2000, які доставили для полагодження в Литву. Через те, що запчастини до них не змогли надати ні Бундесвер, ні промислові підприємства, фахівцям довелося розібрати одну з цих САУ та залишити її на деякий час у балтійській країні.
Ситуацію погіршує й те, що Збройні сили України (ЗСУ) вкрай активно застосовують наявні в них артилерійські системи цього типу. Як розповіли виданню представники Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.), нині інтенсивність ведення вогню з цих гаубиць становить в середньому близько 300 пострілів на добу, що значно зношує їх. Тож тепер ремонту потребує значна кількість гаубиць, поставлених Україні.
Як пише тижневик, ще кілька місяців тому служба з питань забезпечення й закупок Бундесверу надіслала запит у міноборони ФРН з проханням організувати негайні замовлення запчастин для PhZ 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II, які Німеччина також передала Україні, оскільки виготовлення та поставка цих деталей потребують багато часу.
Але досі так і не було відповідних вказівок від спеціально створеного для підтримки України штабу, зазначають журналісти. Так само через брак запчастин не можуть відкрити центр для обслуговування та ремонту озброєнь, який Німеччина планувала розмістити в Словаччині.
У липні Der Spiegel повідомляв, що ЗСУ мали певний клопіт з німецькими САУ PhZ 2000 - після застосування в бою автоматика деяких із них показувала повідомлення про помилки.
У Бундесвері тоді припустили, що проблеми пов'язані з високим темпом ведення вогню під час використання гаубиць. Крім того, українські військові, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на занадто великій відстані, вказувало видання.