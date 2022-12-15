У Німеччині будують новий завод з виробництва боєприпасів

На тлі конфлікту ФРН зі Швейцарією щодо поставок боєприпасів в Україну Rheinmetall побудує новий завод з їхнього виробництва для забезпечення незалежності від іноземних виробничих потужностей.

Після повторної відмови Швейцарії в реекспорті Україні боєприпасів німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує новий завод з виготовлення боєприпасів середнього калібру. Це забезпечить незалежність поставок для збройних сил Німеччини, що потенційно створить і більшу гнучкість у постачанні зброї для України, повідомляє у четвер, 15 грудня, німецьке інформаційне агентство dpa.

Потужності для виробництва боєприпасів калібром 20-35 мм мають бути готові в січні, підтвердили в Rheinmetall на запит агентства. Водночас початок виробництва планують на червень 2023 року.

За словами представника компанії, першу партію боєприпасів для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard зможуть поставити в липні. Якщо німецький уряд зробить замовлення, то Україні передадуть 300 тисяч боєприпасів для "Гепардів".

Брак боєприпасів до Gepard

Берлін вже поставив Україні 30 таких установок. Спочатку до них передали 60 тисяч снарядів, але з огляду на високі темпи, якими українські війська витрачають боєприпаси, цього виявилося замало.

ФРН двічі зверталася до Швейцарії, де виробляють боєприпаси до "Гепардів", із запитом на їхній реекспорт до України, однак отримала відмову через "політику нейтралітету" Берна. Там пояснили, що закони Швейцарії забороняють експорт зброї до країн, де тривають збройні конфлікти.

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