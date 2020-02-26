Тимошенко отримала мільйони від юридичної фірми Skadden - NYT

Нью-йоркська юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 мільйонів доларів, щоб уникнути судового переслідування з боку експрем'єрки Юлії Тимошенко. Про це у понеділок, 11 травня, повідомляє видання The New York Times.

За даними NYT, Тимошенко звинуватила фірму в сприянні її політичному переслідуванню. "Робота Skadden в Україні, що вже призвела до федеральних розслідувань і значних штрафів, була зосереджена навколо звіту, підготовленого фірмою, котру союзники (експрезидента України Віктора. - Ред.) Януковича використовували, щоб спробувати виправдати поводження його уряду з пані Тимошенко, - головною його конкуренткою. З 2011 року її було ув'язнено за звинуваченням у зловживанні службовим становищем, яке міжнародне співтовариство широко засудило як політично мотивоване", - йдеться в статті видання.

З посиланням на джерела, знайомі зі справою, Skadden заплатила "11 мільйонів або більше", щоб залагодити справу до подання позову. Як вказує NYT, кошти були переказані через компанію Reid Collins і їх отримали як Тимошенко, так і її адвокат Сергій Власенко - кожне майже 5,5 мільйона доларів.

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Водночас американське видання наголошує, що при цьому ні Тимошенко, ні Власенко не вказали в своїх деклараціях джерела походження коштів, тобто не згадали фірму Skadden - Власенко зазначив, що ідеться про "іноземний дохід", а Тимошенко - про "компенсацію за шкоду, завдану політичними репресіями 2011-2014 років, яку було отримано в США на стадії досудового врегулювання".

Нагадаємо, 2011 року Юлії Тимошенко було засуджено до семи років позбавлення волі й ув'язнено. Цей крок викликав тоді різку критику з боку Заходу, в тому числі й офіційного Берліна. Західні політики називали вирок і ув'язнення Тимошенко політично вмотивованими. Тимошенко звільнили лише наприкінці лютого 2014 року після Євромайдану й втечі Віктора Януковича з України.

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