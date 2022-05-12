 CNN показав відео вбивства беззбройних українців військовими РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2022

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Новини

CNN показав відео вбивства беззбройних українців військовими РФ

На записах з камер спостереження п'ять російських військовослужбовців затримують і обшукують власника місцевого магазину та охоронця, а потім, відпустивши їх, вбивають пострілами в спину.

Після втечі російських військ з Київщини було знайдено сотні тіл вбитих мирних жителів

Після втечі російських військ з Київщини було знайдено сотні тіл вбитих мирних жителів

Американський телеканал CNN у четвер, 12 травня, оприлюднив відео вбивства беззбройних українців, ймовірно, російськими військовими. На записах камер спостереження в одному з торгових підприємств у Київській області, зроблених, за даними CNN, 16 березня, видно, як до будівлі з вивіскою "Веломагазин" під'їжджає білий фургон із написом "Танковий спецназ Rus" та літерами V. З машини виходять п'ятеро осіб у формі військовослужбовців РФ, озброєних автоматами. Намагаючись проникнути всередину магазину, вони стріляють по замках і розбивають шибки. Після цього до них із будівлі виходять двоє чоловіків із піднятими вгору руками.

Обшукавши чоловіків, військові відпускають їх і йдуть за будівлю, чоловіки йдуть у протилежному напрямку. Проте невдовзі два військовослужбовці виходять з-за рогу і стріляють у спину тим, хто йде. Чоловіки падають на землю.

Телеканал CNN повідомив, що встановив особи загиблих: це 68-річний охоронець Леонід Пляц та власник "Веломагазину", сім'я якого просила не називати його імені. Пляц загинув не відразу: він зміг піднятися, дістатися до пункту охорони та телефоном покликати на допомогу бійців тероборони. Командир добровольчого загону розповів американським журналістам, що він із товаришами намагався дістатися до охоронця, вступивши в перестрілку з російськими військовими. У результаті Пляца вдалося винести з будівлі, проте він помер від втрати крові.

Крім того, телеканал отримав записи з камер спостереження всередині "Веломагазину": на них видно, як троє російських солдатів знімають бронежилети, обшукують шафи та столи, а також наливають собі напої.

У прокуратурі України заявили CNN, що розслідують те, що сталося, як воєнний злочин. У міністерстві оборони Росії на прохання журналістів про коментар не відповіли.

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Російські війська окупували частину населених пунктів Київської області невдовзі після початку війни 24 лютого і остаточно залишили їх після 2 квітня. Потому в Бучі та інших містах регіону стали знаходити тіла вбитих мирних жителів. Станом на 4 травня правоохоронці у Київській області знайшли та встановили особи 1235 загиблих, повідомив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов. Більшість людей загинули від вогнепальної зброї.

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