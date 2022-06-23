Найкомфортніші міста: Київ виключили з рейтингу, Москва втратила 15 позицій

Столицю Австрії Відень втретє визнали найкомфортнішим містом світу. Такими є результати щорічного дослідження, опублікованого в четвер, 23 червня, The Economist Intelligence Unit (EIU) - аналітичним підрозділом британського журналу The Economist. До цього Відень ставав лідером рейтингу в 2018 та 2019 роках.
Торік столиця Австрії втратила 12 позицій через обмеження в роботі музеїв і ресторанів під час пандемії коронавірусу, але після зняття обмежень Відень знову здобув лідерство. Автори відзначають стабільні умови, хорошу інфраструктуру та систему охорони здоров'я, безліч можливостей у сфері культури та дозвілля в цьому місті.
Друге місце серед найзручніших міст посіла столиця Данії Копенгаген, а третє - швейцарське місто Цюрих. Загалом в десятці найкомфортніших - західноєвропейські міста, а також декілька міст Канади.
Найгіршими для життя серед 172 міст, включених до рейтингу, стали Триполі (Лівія), Лагос (Нігерія) та Дамаск (Сирія).
Київ виключили з дослідження
Через повномасштабну війну, розв'язану Росією проти України, Київ виключили з дослідження.
У Москви рейтинг комфорту для життя впав на 15 позицій, тоді як Санкт-Петербург опустився на 13 сходинок. "В обидвох містах фіксують падіння балів через посилення нестабільності, цензури, запровадження західних санкцій та вихід компаній з країни", - пояснюється у дослідженні.
Через посилення геополітичних ризиків втратили позиції й інші міста східної Європи, зокрема Варшава та Будапешт.
Франкфурт-на-Майні - найкомфортніше німецьке місто
Лідером серед німецьких міст став Франкфурт-на-Майні. В загальному рейтингу він посів сьоме місце. Наступними серед міст Німеччини відзначили Гамбург і Дюссельдорф. Вони перебувають на 16 та 22 позиції в загальному рейтингу.
Автори дослідження оцінювали стабільність, сферу охорони здоров'я, культуру та довкілля, освіту та інфраструктуру міст.
Наприкінці 2021 року EIU опублікував рейтинг найдорожчих міст світу. Першу сходинку в ньому посів ізраїльський Тель-Авів. На другому місці опинилися Париж і Сингапур. Київ тоді став 88-м серед списку з 173 міст світу.
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Найдорожчі міста світу
1. Тель-Авів
У дослідженні британського тижневика The Economist порівнюються витрати на проживання у 173 містах світу. Лідером рейтингу став ізраїльський мегаполіс Тель-Авів. Проблеми з постачаннями й жорсткі заходи із протидії поширенню коронавірусу, які включали в себе обмеження виробництва й торгівлі, спричинили різке зростання вартості життя для багатьох людей.
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Найдорожчі міста світу
2. Париж
Минулоріч французька столиця лідирувала в рейтингу найдорожчих міст світу. У цьому ж році Париж посідає "лише" другу сходинку. Упродовж багатьох років місто належить до найдорожчих для життя у світі. Однак це не стає на заваді численним відвідувачкам та відвідувачам. Театр-вар'єте "Мулен Руж" у районі Монмартр - одна із принад нічного Парижа.
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Найдорожчі міста світу
3. Сінгапур
За Парижем слідує Сінгапур. Острівна місто-держава у південно-східній Азії є глобальним фінансовим центром. Мегаполіс відомий не лише своїм багатством, а й драконівськими законами. Так, наприклад, у Сінгапурі суворо заборонено використовувати чужий вай-фай. Порушникам загрожує штраф до 10 тисяч євро.
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Найдорожчі міста світу
4. Цюрих
Попри те, що вартість життя у Швейцарії загалом дуже висока, Цюрих на цьому тлі все одно вирізняється: через значне збільшення кількості населення вартість оренди житла у місті дуже зросла. А ціни досягли астрономічних висот. Середня вартість квадратного метра орендованого житла в місті сягає 25 євро на місяць.
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Найдорожчі міста світу
5. Гонконг
Високі ціни на житло - це одна з причин, чому Гонконг перебуває так високо в рейтингу найдорожчих міст планети. Спеціальний адміністративний район Китаю й колишня британська колонія належить до регіонів з найвищою густотою населення у світі. На ринку житла пропозиція оренди крихітної кімнатки в одному з численних хмарочосів за 2000 євро на місяць - не рідкість.
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Найдорожчі міста світу
6. Нью-Йорк
Нью-Йорк - це найдорожче місто США. Люди, що народилися у цьому місті, трапляються у ньому рідко. Дозволити собі квартиру на Манхеттені можуть далеко не всі - це проблема навіть для високооплачуваних міжнародних фінансових аналітиків. Ціни на апартаменти у "Великому яблуці", як часом називають це місто, можуть сягати десятків мільйонів євро.
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Найдорожчі міста світу
7. Женева
Ходять чутки, що в жодному іншому місті Землі звичайний клубний сендвіч не коштує так дорого, як у Женеві. Однак що це говорить про загальний рівень цін у країні? Немало, адже швейцарське місто на березі Женевського озера, в якому розташовано штаб-квартири численних міжнародних організацій, перебуває у десятці найдорожчих. Сендвіч, до речі, коштує в середньому майже 30 швейцарських франків.
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Найдорожчі міста світу
8. Копенгаген
Життя у данському мегаполісі має свою ціну. Вартість продуктів харчування, алкоголю та споживчих товарів у Данії приблизно на 40 відсотків вища, ніж у середньому по ЄС. Однак столиця країни користується популярністю, особливо серед студентів. Розташування робить Копенгаген ідеальним вихідним пунктом для поромного сполучення між скандинавськими країнами та рештою європейського материка.
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Найдорожчі міста світу
9. Лос-Анджелес
Місто янголів. Голлівуд. Місце проживання великих зірок. Навряд чи щось більше асоціюється з розкішним стилем життя, ніж цей мегаполіс у штаті Каліфорнія, США. Будучи епіцентром індустрії розваг, у якій обертаються мільярди доларів, місто притягує акторів-початківців, режисерів та інших людей креативних професій з усього світу, які прагнуть заробити великі гроші.
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Найдорожчі міста світу
10. Осака
Місто-мільйонник поряд зі столицею Токіо є економічним центром Японії. Окрім того, Осака приваблює й численних туристів. Під час відвідин міста варто особливо зважати на бюджет подорожі, адже витрати на проживання можуть виявитися дуже високими. А ціни на квадратний метр нерухомості у місті набагато вищі, ніж у решті й без того дорогої для життя острівної держави.
Автор: Юлі Гюнкен