Найкомфортніші міста: Київ виключили з рейтингу, Москва втратила 15 позицій

Столицю Австрії Відень втретє визнали найкомфортнішим містом світу. Такими є результати щорічного дослідження, опублікованого в четвер, 23 червня, The Economist Intelligence Unit (EIU) - аналітичним підрозділом британського журналу The Economist. До цього Відень ставав лідером рейтингу в 2018 та 2019 роках.

Торік столиця Австрії втратила 12 позицій через обмеження в роботі музеїв і ресторанів під час пандемії коронавірусу, але після зняття обмежень Відень знову здобув лідерство. Автори відзначають стабільні умови, хорошу інфраструктуру та систему охорони здоров'я, безліч можливостей у сфері культури та дозвілля в цьому місті.

Друге місце серед найзручніших міст посіла столиця Данії Копенгаген, а третє - швейцарське місто Цюрих. Загалом в десятці найкомфортніших - західноєвропейські міста, а також декілька міст Канади.

Найгіршими для життя серед 172 міст, включених до рейтингу, стали Триполі (Лівія), Лагос (Нігерія) та Дамаск (Сирія).

Київ виключили з дослідження

Через повномасштабну війну, розв'язану Росією проти України, Київ виключили з дослідження.

У Москви рейтинг комфорту для життя впав на 15 позицій, тоді як Санкт-Петербург опустився на 13 сходинок. "В обидвох містах фіксують падіння балів через посилення нестабільності, цензури, запровадження західних санкцій та вихід компаній з країни", - пояснюється у дослідженні.

Через посилення геополітичних ризиків втратили позиції й інші міста східної Європи, зокрема Варшава та Будапешт.

Франкфурт-на-Майні - найкомфортніше німецьке місто

Лідером серед німецьких міст став Франкфурт-на-Майні. В загальному рейтингу він посів сьоме місце. Наступними серед міст Німеччини відзначили Гамбург і Дюссельдорф. Вони перебувають на 16 та 22 позиції в загальному рейтингу.

Автори дослідження оцінювали стабільність, сферу охорони здоров'я, культуру та довкілля, освіту та інфраструктуру міст.

Наприкінці 2021 року EIU опублікував рейтинг найдорожчих міст світу. Першу сходинку в ньому посів ізраїльський Тель-Авів. На другому місці опинилися Париж і Сингапур. Київ тоді став 88-м серед списку з 173 міст світу.