Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій

Київ посів 88-му сходинку в рейтингу найдорожчих міст світу для життя, укладеному Economist Intelligence Unit. Його оприлюднили в середу, 1 грудня. У попередньому звіті піврічної давнини українська столиця була на 101 місці.

У формуванні рейтингу враховувалися дані про ціни за серпень та вересень у 173 найбільших містах світу. Вартість життя в середньому зросла на 3,5 відсотка у національній валюті, що є найшвидшим рівнем інфляції за останні п’ять років, зазначається у звіті.

Найдорожчим для життя став ізраїльський Тель-Авів, друге місце посіли Париж та Сінгапур. Результат Тель-Авіва в основному пов'язаний зі зміцненням шекеля відносно долара і зростанням цін на продукти харчування та транспорт. Загалом верхні сходинки рейтингу, як і раніше, займають європейські та розвинені азіатські міста.

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Найбільше піднявся у рейтингу найдорожчих міст іранський Тегеран, який посів 29 сходинку в порівнянні з 79-ю минулого разу. Такий стрибок зумовлений санкціями США проти Ірану, які спричинили дефіцит і зростання цін. Зазначається, що з листопада 2020 року вартість продуктового кошику в Тегерані зросла на 42 відсотки.

Натомість життя відчутно подешевшало в італійському Римі, таїландському Бангкоці та перуанській Лімі. Автори звіту зазначають, що в італійський столиці це особливо помітно за вартістю продуктового кошику та одягу.

Міста Північної Америки та Китаю залишаються з відносно помірними цінами. Найдешевшим для життя містом знову став сирійський Дамаск, попередні сходинки займають міста Близького Сходу, Африки і найбідніших частин Азії.

Як повідомлялося, згідно з вересневим соцопитуванням громадян щодо комфортності проживання в містах, Київ посів 18 місце серед обласних центрів України, отримавши від жителів оцінку "погано".