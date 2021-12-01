 Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2021

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Новини

Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій

Першу сходинку в рейтингу найдорожчих міст очолив ізраїльський Тель-Авів. Київ посів 88-ме місце, що на 13 сходинок вище за попередній результат.

Пам'ятник Володимиру Великому у Києві

Київ зі 101 місця в рейтингу найдорожчих для життя міст став 88-м

Київ посів 88-му сходинку в рейтингу найдорожчих міст світу для життя, укладеному Economist Intelligence Unit. Його оприлюднили в середу, 1 грудня. У попередньому звіті піврічної давнини українська столиця була на 101 місці.

У формуванні рейтингу враховувалися дані про ціни за серпень та вересень у 173 найбільших містах світу. Вартість життя в середньому зросла на 3,5 відсотка у національній валюті, що є найшвидшим рівнем інфляції за останні п’ять років, зазначається у звіті.

Найдорожчим для життя став ізраїльський Тель-Авів, друге місце посіли Париж та Сінгапур. Результат Тель-Авіва в основному пов'язаний зі зміцненням шекеля відносно долара і зростанням цін на продукти харчування та транспорт. Загалом верхні сходинки рейтингу, як і раніше, займають європейські та розвинені азіатські міста.

Дивитись відео 01:08

Рейтинг найдорожчої оренди житла у світі: Київ на другому місці (23.10.2017)

Найбільше піднявся у рейтингу найдорожчих міст іранський Тегеран, який посів 29 сходинку в порівнянні з 79-ю минулого разу. Такий стрибок зумовлений санкціями США проти Ірану, які спричинили дефіцит і зростання цін. Зазначається, що з листопада 2020 року вартість продуктового кошику в Тегерані зросла на 42 відсотки.

Натомість життя відчутно подешевшало в італійському Римі, таїландському Бангкоці та перуанській Лімі. Автори звіту зазначають, що в італійський столиці це особливо помітно за вартістю продуктового кошику та одягу.

Міста Північної Америки та Китаю залишаються з відносно помірними цінами. Найдешевшим для життя містом знову став сирійський Дамаск, попередні сходинки займають міста Близького Сходу, Африки і найбідніших частин Азії.

Як повідомлялося, згідно з вересневим соцопитуванням громадян щодо комфортності проживання в містах, Київ посів 18 місце серед обласних центрів України, отримавши від жителів оцінку "погано".

  • Сідней та Базель

    Найкращі міста для життя

    Десяте місце

    Одразу два міста, але з різних континентів - швейцарський Базель (праворуч) та австралійський Сідней (ліворуч) - розділили десяте місце. Аналітики консалтингової компанії Mercer проаналізували рівень життя у 231 місті за 39 критеріями, які відіграють ключову роль для людини, що переїхала у нове місто через роботу.

  • Копенгаген

    Найкращі міста для життя

    Дев’яте місце

    В десятку лідерів потрапив і Копенгаген. Якщо у загальному рейтингу столиця Данії посіла дев’яте місце, то в рейтингу за показником "інфраструктура" вона опинилася на четвертому.

  • Женева

    Найкращі міста для життя

    Восьме місце

    У десятці лідерів Швейцарія представлена трьома містами. Женева - на восьмому місці.

  • Франкфурт-на-Майні

    Найкращі міста для життя

    Сьоме місце

    Три німецьких міста розширюють кордони німецькомовного простору, де експати почуваються найбільш комфортно. Франкфурт-на-Майні посів сьоме місце, а в рейтингу за показником "інфраструктура" фінансова столиця Німеччини розмістилася на другій позиції.

  • Дюссельдорф

    Найкращі міста для життя

    Шосте місце

    Слідом за Франкфуртом йде іще одне німецьке місто. Шосте місце посів Дюссельдорф. Дещо кращі позиції столиці землі Північний Рейн-Вестфалія у частині інфраструктури: п’ята сходинка рейтингу.

  • Ванкувер

    Найкращі міста для життя

    П’яте місце

    Залишаємо Європу і вирушаємо в Канаду. Багато експатів задоволені рівнем життя у Ванкувері. Учасники дослідження Mercer оцінювали інфраструктуру, економіку, системи охорони здоров’я та освіти в місті, куди переїхали.

  • Мюнхен

    Найкращі міста для життя

    Четверте місце

    У 2017 році Мюнхен знову став найкомфортнішим для проживання містом Німеччини. У рейтингу він на четвертому місці, а за показником "інфраструктура" розділив друге місце з Франкфуртом-на-Майні. Не увійшли у топ-10: Берлін (13-те місце), Гамбург (19), Нюрнберг (24), Штутгарт (26). Найгірший показник у Німеччині у Лейпцига (61).

  • Окленд

    Найкращі міста для життя

    Третє місце

    І знову новий континент. Окленд, найбільше місто Нової Зеландії, посідає третє місце.

  • Цюрих

    Найкращі міста для життя

    Друге місце

    Іще більше іноземним спеціалістам до вподоби Цюрих. А ось інфраструктуру, яка вважається одним з головних показників, вони оцінили у цьому швейцарському місті не так високо: дев’яте місце у рейтингу за цим критерієм.

  • Відень

    Найкращі міста для життя

    Перше місце

    Уже увосьме поспіль Відень - лідер рейтингу. У 2017 році столицю Австрії визнали найкомфортнішим містом у світі. Це вже 19-е дослідження, яке консалтингова компанія Mercer проводить щорічно. Серед українських міст у рейтингу представлений Київ, який посів 174 сходинку. Найгіршим для життя містом визнано столицю Іраку - Багдад.

    Автор: Марина Борисова, Ольга Войтович


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