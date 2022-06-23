Очима карикатуриста: Статус кандидата, або Сонце ЄС світить тепер і для України

Війна Росії проти України очима карикатуристів

Сучасний арсенал зброї

Війни більше не ведуться лише за допомогою звичайної зброї, пропаганда на всіх фронтах також є частиною боїв. Незалежно від того, чи це Twitter, Facebook або Instagram: кубинец Мігель Моралес вважає, що соціальні мережі є чудовим способом поширення фейкових новин. Негативний бік у тому, що поширювані у соцмережах твердження не завжди піддаються сумніву.