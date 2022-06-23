 Очима карикатуриста: Статус кандидата, або Сонце ЄС світить тепер і для України | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.06.2022

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Україна

Очима карикатуриста: Статус кандидата, або Сонце ЄС світить тепер і для України

Євросоюз надав Україні та Молдові статус кандидатів у ЄС. Для України, що зазнала російської агресії, це рішення - особливий символ підтримки та надії на майбутнє в європейській родині.

Карикатура Сергія Йолкіна

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Україна і ЄС: що означає статус кандидата на вступ

 

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  • Навігатори

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    "Навігатори"

    Смерть за кермом, диявол вивчає дорожню карту. Ця "команда мрії" веде Путіна прямо до третьої світової війни. В очах уже палає вогонь. Нідерландець Т'єрд Роярдс трактує поточну ситуацію як безвихідь. Чи можна ще перепрограмувати навігаційну систему?

  • Еволюція зброї

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

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    Можна було б припустити, що людство за тисячоліття еволюціонувало до такого рівня, що могло б жити у мирі. Однак, з точки зору узбецького художника Махмуда Ешонкулова, розвинувся не інтелект, а лише якість озброєнь. Неандертальці розмахували палицею з камінюкою в бою, а нині солдат оснащений високотехнологічною і високоточною зброєю.

  • Сучасний арсенал зброї

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Сучасний арсенал зброї

    Війни більше не ведуться лише за допомогою звичайної зброї, пропаганда на всіх фронтах також є частиною боїв. Незалежно від того, чи це Twitter, Facebook або Instagram: кубинец Мігель Моралес вважає, що соціальні мережі є чудовим способом поширення фейкових новин. Негативний бік у тому, що поширювані у соцмережах твердження не завжди піддаються сумніву.

  • Голодна Росія

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Голодна Росія

    Як і Україна, Литва до проголошення незалежності у 1990 році, була частиною колишнього Радянського Союзу. Але колишні "братні республіки" знають, що таке Росія. Не лише карикатурист Казіс Кестутіс Шяулітіс побоюється, що путінська жага до влади пошириться й на інші країни.

  • Ні війні!

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Ні війні!

    Афганці з власного болісного досвіду знають, що таке війна. У своїй карикатурі Шахід Атікулла надихнувся роботою норвезького художника Едварда Мунка. 1893 року той створив картину "Крик": у сучасному контексті відчайдушний крик слід розуміти як реакцію на розбомблені міста України.

  • Перспектива майбутнього

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Перспектива майбутнього

    Ця карикатура румунського митця Мар'яна Аврамеску на перший погляд теж викликає асоціації з відомим художником, а саме - з нідерландцем М.К. Ешером. Він малював предмети, які суперечать будь-якій логіці і неможливі з точки зору візуальної перспективи. Здавалося, що й Україна не має перспектив з огляду на перевагу Росії, але українці переконали світ у зворотному.

  • Ні війні!

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Ні війні!

    Відтоді, як російська армія вторглася в Україну, люди по всьому світу протестують проти цієї жорстокої загарбницької війни. Безрезультатно, вважає турчанка Менекше Джем. Мирні активісти не справляють ніякого враження ні на деспотів, ні на смерть. Це вже не раз доводила історія.

  • Краще з НАТО

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Краще з НАТО

    Довгий час Україна близько трималася "братнього" російського народу. Але самостійність країни більше не вписувалась у світогляд Путіна, який розглядає її як частину Російської імперії. Митця Амера з Об'єднаних Арабських Еміратів не дивує, що маленька Україна жадібно дивиться у бік НАТО. Але Росія не хоче дозволити їй здійснити це бажання.

  • Глобальна загроза

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Глобальна загроза

    З точки зору танзанійського карикатуриста Попи, у цій війні йдеться не лише про Україну, а й про претензії на глобальну владу. Росія за втручання Заходу погрожує йому ядерною війною. Сполучені Штати не особливо вражені, адже можуть негайно завдати удару у відповідь. У всьому світі панує побоювання, що хтось справді може натиснути на червону кнопку.

  • Переговори а-ля Путін

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Спроби переговорів з Путіним

    Дипломати західних країн намагаються зробити все, щоб посадити президента РФ за стіл переговорів. Довгий стіл Путіна, за яким він тримає на відстані своїх іноземних відвідувачів, викликав тривогу у всьому світі. З точки зору німецького карикатуриста Аґостіно Тале (Agostino Tale), переговори з самозакоханим Путіним марні, бо він хоче знищити Україну.

  • Др. Октопутін

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    "Доктор Октопутін"

    У своїх переговорах із Заходом у російського президента є вагомі аргументи: багато європейських країн залежать від російського газу та нафти. "Доктор Октопутін", як його бачить художник Родріго з Макао/Китаю, як восьминіг управляє довгими трубами. Незважаючи на всі санкції, Німеччина та інші країни все ще отримують енергію від Росії, і отже, фінансують воєнний бюджет Путіна.

  • Подвійні стандарти щодо біженців

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Біженці першого класу?

    Українці масово тікають від війни, а Європа зустрічає їх з відкритими обіймами. На кордонах їх пропускають без зайвих процедур. Незважаючи на всю симпатію до біженців, філіппінський карикатурист Зах задається питанням, чи немає тут подвійних стандартів, і чи не те, що вони білі, забезпечує їм вільний в'їзд? Адже зазвичай Європейський Союз тримає кордони закритими.

  • Китайські вагання

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Китайські вагання

    Протягом багатьох років Австралія відчувала загрозу з боку Китаю, який прагне домінувати в південній частині Тихого океану і неодноразово сигналізував про намір поглинути Тайвань. На малюнку карикатуриста Броельмана, панда уважно стежить за тим, чи не вдавиться російський ведмідь українським медом і чи не прожене його бджолина сім'я. Якщо ні, він міг би спробувати щастя й в іншому горщику...

    Автор: Сюзанне Кордс


 

DW.COM

Україна отримала статус кандидата в ЄС

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Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

Карикатурист DW Сергій Йолкін отримав премію Free Media Awards 2017. Його роботи - в нашій фотогалереї.  

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

У добірці DW - реакції карикатуриста Сергія Йолкіна на події, пов'язані з Україною.  

Аудіо й відео до теми

Як ЄС давав Україні статус кандидата на вступ  

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Докладно

Карикатура Сергія Йолкіна

Очима карикатуриста: Сонце ЄС світить тепер і для України

Рішення ЄС про надання статусу кандидата в Євросоюз для України - особливий символ підтримки та надії на майбутнє.  

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