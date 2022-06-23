Очима карикатуриста: Статус кандидата, або Сонце ЄС світить тепер і для України

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Євросоюз надав Україні та Молдові статус кандидатів у ЄС. Для України, що зазнала російської агресії, це рішення - особливий символ підтримки та надії на майбутнє в європейській родині.
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