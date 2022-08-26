Україна отримає "митний безвіз" із ЄС цього року - Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, Україна з 1 жовтня стане учасницею Конвенцій про спільний транзит і спрощення формальностей. Цей процес сприятиме швидшому переміщенню товарів і створенню системи прозорої митниці в Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна отримає "митний безвіз" із Європейським Союзом уже цього року. Про це він написав у п'ятницю, 26 серпня, в Telegram.

"Вчора об'єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій", - зазначив Шмигаль.

За його словами, "митний безвіз" - один із ключових напрямків побудови в Україні прозорої митниці. "Це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу", - пояснив він.

Прем'єр нагадав, що "митний безвіз" стане вже четвертим цього року після енергетичного в березні та транспортного й економічного влітку. "Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році", - заявив Шмигаль.

П'ять безвізів України з ЄС

Отримання Україною безвізового режиму з ЄС стало одним із найбільших досягнень країни на шляху євроінтеграції. Слово "безвіз" стало настільки вагомим, що його почали використовувати для популяризації інших важливих ініціатив, які мають прибрати бар'єри між Україною та ЄС.

Минулої осені Україна та ЄС уклали угоду про відкрите небо, яку також називають "авіаційним безвізом". Її наслідком мали би стати більша кількість рейсів та ширша географія подорожей. Прем'єр України також анонсував плани домовитися з Євросоюзом про п'ять нових безвізів: транспортний, економічний, митний, енергетичний та цифровий.

У березні цього року Україна стала частиною енергетичної системи континентальної Європи. Це означає, що її електромережі приєднані до країн ЄС і між ними вільно може перетікати електроенергія. Якщо в України тепер забракне потужностей власної генерації, то вона отримає електроенергію з Європи.

Наприкінці червня Україна та ЄС підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яка передбачає пом'якшення правил перетину кордону для українських перевізників. Перевізникам більше не потрібно буде отримувати дозволи для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень в держави ЄС, спрощується процедура визнання водійських документів - власників посвідчень водіїв звільняються від вимоги мати міжнародне посвідчення.

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