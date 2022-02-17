Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС

Верховна Рада України ратифікувала угоду про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом (ЄС). Внесений президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт у четвер, 17 лютого, підтримали 311 народних депутатів.

Угоду про відкрите небо підписали 12 жовтня 2021 року в Києві. Для набуття чинності її також мають ратифікувати всі 27 держав-членів Євросоюзу. Цей процес не обмежений у часі та може тривати місяцями, тож на час ратифікації передбачено тимчасове застосування положень.

Спільний авіапростір, який також називають "авіаційним безвізом", має функціонувати на засадах вільного доступу до ринку авіаперевезень та на рівних умовах конкуренції. Він передбачає ідентичні правила у сферах безпеки польотів, захисту довкілля і прав споживачів. Для цього угода встановлює технічні вимоги, адміністративні процедури, стандарти експлуатації та норми для імплементації, які будуть застосовуватись сторонами.

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Що передбачає авіабезвіз з ЄС

За підсумками саміту між Україною і Євросоюзом у Києві, на якому підписали угоду, Зеленський повідомляв, що її наслідком має стати більша кількість рейсів та ширша географія подорожей.

Українські перевізники зможуть необмежено здійснювати польоти в ЄС, якщо початковий або кінцевий пункт маршруту розташовується в Україні. Європейські компанії отримають право на внутрішні рейси всередині України.

Завдяки угоді в Україну зможуть зайти нові лоукостери, а посилення конкуренції в підсумку має посприяти зниженню цін на квитки.

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