Україна і ЄС підписали угоду про спільний авіаційний простір

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і посол Словенії в Україні Томаш Менцін підписали угоду про спільний авіаційний простір (САП) між Україною і ЄС. Підписання відбулося на саміті Україна-ЄС у вівторок, 12 жовтня.

Угода пов'язує Україну з внутрішнім авіаційним ринком ЄС, її ще називають авіаційним безвізом. "Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів та ширша географія подорожей", - охарактеризував домовленість президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками саміту.

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Крім того, за словами Зеленського, на наступному саміті Україна-ЄС він очікує укладення угоди про промисловий безвіз. Український президент зазначив, що на зустрічі сторони обговорили, зокрема, оновлення митних тарифів і всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Що означає авіаційний безвіз з ЄС?

Авіаційний безвіз передбачає впровадження в Україні європейських норм і стандартів у авіації. Крім того, українські перевізники зможуть необмежено здійснювати польоти в ЄС, якщо початковий або кінцевий пункт перевезення розташований в Україні. А ось європейські компанії отримають право і на внутрішні рейси всередині України.

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Завдяки угоді в Україну зможуть зайти нові лоукост-авіалінії. Посилення конкуренції у підсумку повинне посприяти зниженню цін на квитки.

Коли запрацює спільний авіапростір?

Переговори про авіаційний безвіз тривали з 2007 по 2013 рік, але підписання угоди було заблоковане через суперечку між Великобританією та Іспанією довкола аеропорту Гібралтару. Перепона зникла лише після остаточного "розлучення" Лондона з ЄС. Наприкінці червня цього року Рада ЄС дала згоду на підписання документу.

Після підписання угоду повинні будуть ратифікувати Україна, Євросоюз і всі 27 його держав-членів. Цей процес не обмежений у часі й може тривати місяцями. На час ратифікації передбачене тимчасове застосування угоди.