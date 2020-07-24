Шмигаль планує домовитися з ЄС про п'ять "безвізів"

У найближчі кілька років Україна планує домовитися з Євросоюзом про п'ять "безвізів" у різних сферах, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчі кілька років Україна планує домовитися з Євросоюзом про п'ять "безвізів" у різних сферах. "Найближчі кілька років ми плануємо домовитися з Євросоюзом про 5 "безвізів" у різних сферах. Йдеться про "промисловий безвіз", "авіаційний безвіз", "цифровий безвіз", "енергетичний безвіз" і "митний безвіз", - написав він у соцмережі Facebook у неділю, 27 червня.
Під "промисловим безвізом" (угода АСАА) мається на увазі визначення української системи технічного регулювання та оцінки відповідності на рівні з європейською. Шмигаль зазначив, що це дозволяє виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС в пошуках офіційного представника. Він зазначив, що укладення угоди стане сигналом всьому світу, що в Україні якісне промислове виробництво, якому можна довіряти. Також прем'єр додав, що підписання цього безвізу може статися в найближчий рік.
"Авіаційний безвіз" (угода про Спільний авіаційний простір) стосується лібералізації допуску авіакомпаній на внутрішні ринки. "Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС, і європейські компанії зайдуть в Україну. Тому конкуренція буде сприяти зниженню цін на авіаквитки. Ринок авіаперевезень стане конкурентним, відкритим і прозорим. Є всі надії, що ця угода також буде підписана вже в цього року", - написав Шмигаль.
Під "митним безвізом" мається на увазі приєднання до Конвенції про процедуру загального транзиту і, відповідно, повноцінний запуск системи NCTS. Шмигаль зазначив, що за цими термінами стоїть вкрай важлива і фундаментальна реформа: обмін митними даними між Україною та країнами Європи, а це означає зменшення простору для шахрайства за митною вартістю, а також спрощення роботи митниці для білого бізнесу. У березні цього року Держмитслужба започаткувала етап національного застосування NCTS, а вже 2022 року Україна може почати процес приєднання до Конвенції про процедуру загального транзиту.
"Енергетичний безвіз" означає приєднання України до європейської енергосистеми. "Вже 2038 днів Україна не імпортує газ з Росії. Енергетичний безвіз з ЄС - це відділення від енергосистеми з Білоруссю і Росією і приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E. Ринок електроенергії стане більш конкурентним і прозорим. Ми станемо частиною великої європейської енергетичної системи з чіткими і зрозумілими правилами гри. Це важливий етап для нашої енергетичної незалежності. Плануємо, що таке приєднання станеться вже 2023 року", - написав Шмигаль.
Позитивний ефект від приєднання до ринку "цифрового безвізу", або приєднання до цифрового ринку ЄС, зі слів Шмигаля, експерти оцінюють в кілька мільярдів доларів для економіки країни. Електронна комерція, телекомунікації, цифрові послуги - все це частина цифрового ринку ЄС, і Україна активно готується, щоб стати його частиною.У 2020 році Мінцифри була розроблена дорожня карта інтеграції в такий ринок.
Також Шмигаль зазначив, що за останні п'ять років Україна виконала Угоду про асоціацію з Євросоюзом на 54 відсотки, а експорт українських товарів у ЄС за цей час збільшився на 60 відсотків. "Вже цього року експорт української продукції до Євросоюзу може сягнути 20 млрд євро. Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України. Понад 40 відсотків усієї торгівлі у нас йде з країнами ЄС", - написав прем'єр-міністр України.