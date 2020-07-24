 Шмигаль планує домовитися з ЄС про п′ять ″безвізів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2021

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Новини

Шмигаль планує домовитися з ЄС про п'ять "безвізів"

У найближчі кілька років Україна планує домовитися з Євросоюзом про п'ять "безвізів" у різних сферах, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прапори України та ЄС

Прапори України та ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчі кілька років Україна планує домовитися з Євросоюзом про п'ять "безвізів" у різних сферах. "Найближчі кілька років ми плануємо домовитися з Євросоюзом про 5 "безвізів" у різних сферах. Йдеться про "промисловий безвіз", "авіаційний безвіз", "цифровий безвіз", "енергетичний безвіз" і "митний безвіз", - написав він у соцмережі Facebook у неділю, 27 червня.

Під "промисловим безвізом" (угода АСАА) мається на увазі визначення української системи технічного регулювання та оцінки відповідності на рівні з європейською. Шмигаль зазначив, що це дозволяє виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС в пошуках офіційного представника. Він зазначив, що укладення угоди стане сигналом всьому світу, що в Україні якісне промислове виробництво, якому можна довіряти. Також прем'єр додав, що підписання цього безвізу може статися в найближчий рік.

"Авіаційний безвіз" (угода про Спільний авіаційний простір) стосується лібералізації допуску авіакомпаній на внутрішні ринки. "Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС, і європейські компанії зайдуть в Україну. Тому конкуренція буде сприяти зниженню цін на авіаквитки. Ринок авіаперевезень стане конкурентним, відкритим і прозорим. Є всі надії, що ця угода також буде підписана вже в цього року", - написав Шмигаль.

Під "митним безвізом" мається на увазі приєднання до Конвенції про процедуру загального транзиту і, відповідно, повноцінний запуск системи NCTS. Шмигаль зазначив, що за цими термінами стоїть вкрай важлива і фундаментальна реформа: обмін митними даними між Україною та країнами Європи, а це означає зменшення простору для шахрайства за митною вартістю, а також спрощення роботи митниці для білого бізнесу. У березні цього року Держмитслужба започаткувала етап національного застосування NCTS, а вже 2022 року Україна може почати процес приєднання до Конвенції про процедуру загального транзиту.

На шляху до енергетичної незалежності

"Енергетичний безвіз" означає приєднання України до європейської енергосистеми. "Вже 2038 днів Україна не імпортує газ з Росії. Енергетичний безвіз з ЄС - це відділення від енергосистеми з Білоруссю і Росією і приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E. Ринок електроенергії стане більш конкурентним і прозорим. Ми станемо частиною великої європейської енергетичної системи з чіткими і зрозумілими правилами гри. Це важливий етап для нашої енергетичної незалежності. Плануємо, що таке приєднання станеться вже 2023 року", - написав Шмигаль.

Позитивний ефект від приєднання до ринку "цифрового безвізу", або приєднання до цифрового ринку ЄС, зі слів Шмигаля, експерти оцінюють в кілька мільярдів доларів для економіки країни. Електронна комерція, телекомунікації, цифрові послуги - все це частина цифрового ринку ЄС, і Україна активно готується, щоб стати його частиною.У 2020 році Мінцифри була розроблена дорожня карта інтеграції в такий ринок.

Також Шмигаль зазначив, що за останні п'ять років Україна виконала Угоду про асоціацію з Євросоюзом на 54 відсотки, а експорт українських товарів у ЄС за цей час збільшився на 60 відсотків. "Вже цього року експорт української продукції до Євросоюзу може сягнути 20 млрд євро. Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України. Понад 40 відсотків усієї торгівлі у нас йде з країнами ЄС", - написав прем'єр-міністр України.

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