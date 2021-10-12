 У Києві розпочався саміт Україна-ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Києві розпочався саміт Україна-ЄС

У Маріїнському палаці розпочався 23-й саміт Україна-ЄС. На ньому обговорять безпеку, ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму.

На 23-му саміті Україна-ЄС очікується підписання трьох угод

На 23-му саміті Україна-ЄС очікується підписання трьох угод

У Києві в Маріїнському палаці зранку у вівторок, 12 жовтня, розпочався 23-й саміт Україна-ЄС. Розпочали засідання президент України Володимир Зеленський, голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Як повідомляє Офіс президента України, вранці керівники інститутів ЄС прибули в Маріїнський палац, де їх вітав глава Української держави. Вони поспілкувалися перед початком заходу. У межах саміту заплановано укладення низки угод між Україною та ЄС. Зокрема, про Спільний авіаційний простір між Євросоюзом і Україною, а також про фінансування у сфері науки й культури.

Читайте також: Саміт Україна-ЄС: з чим Мішель і фон дер Ляєн їдуть до Зеленського

За результатами саміту буде ухвалено спільну заяву. Президент України, президент Європейської ради і президент Європейської Комісії також зроблять заяви для представників ЗМІ за підсумками зустрічі.

Зеленський і фон дер Ляєн про очікування від саміту

Володимир Зеленський висловив сподівання, що саміт буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України в європейське співтовариство. "Радий вітати голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і президента Європейської ради Шарля Мішеля в Україні. Упевнений, сьогоднішній діалог у рамках XXIII саміту Україна-ЄС буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України в європейське співтовариство", - написав Зеленський на сторінці у Twitter у вівторок.

Своєю чергою фон дер Ляєн перед самітом висловила побажання, щоб Київ і Брюссель були більш "амбітними" у двосторонніх відносинах.

"ЄС та Україну пов'язують тісні й особливі узи. Взаємовигідне партнерство, яке нам потрібно розвивати. Я хочу, щоб ми залишалися амбітними в наших відносинах. Давайте дізнаємося, що ми ще можемо зробити разом", - написала фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.

Дивитись відео 09:35

Як Україна буде постачати водень у Європу (01.04.2021)

DW.COM

Зеленський у Брюсселі: як пройшов перший "живий" саміт Україна-ЄС

Свій перший "живий" міжнародний саміт з початку пандемії Євросоюз вирішив провести з Україною. Як Зеленського приймали в Брюсселі, як оцінюють його успіхи в реформах і про що домовилися на саміті - в репортажі DW.  

Чого чекати від стратегічної дискусії у ЄС щодо відносин з Росією

ЄС відклав завершення стратегічної дискусії про відносини з Росією. Чому Євросоюз веде цю дискусію, яку роль у ній грає Україна та чого очікувати від обговорення - у матеріалі DW.  

Юрій Андрухович: Викрадена Європа, або Руки за спину

"Того дня він був усього тільки шестилітнім бебі-диктатором. Уже не початківцем, але й далеко ще не в нинішньому людожерському зеніті", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.  

Реклама

Докладно

Бабіш голосує на виборах

Кінець інституціолізованому шахрайству у Чехії

У Чехії більшість проголосувала за новий демократичний початок. Це й важливий сигнал Європі, вважає Кено Ферзек.  

Пластикові пакети і банани в супермаркеті

У Франції овочі та фрукти скоро не пакуватимуть у пластик

Для зменшення кількості відходів у Франції заборони пластикове пакування овочів та фруктів.  