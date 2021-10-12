У Києві розпочався саміт Україна-ЄС

У Києві в Маріїнському палаці зранку у вівторок, 12 жовтня, розпочався 23-й саміт Україна-ЄС. Розпочали засідання президент України Володимир Зеленський, голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Як повідомляє Офіс президента України, вранці керівники інститутів ЄС прибули в Маріїнський палац, де їх вітав глава Української держави. Вони поспілкувалися перед початком заходу. У межах саміту заплановано укладення низки угод між Україною та ЄС. Зокрема, про Спільний авіаційний простір між Євросоюзом і Україною, а також про фінансування у сфері науки й культури.

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За результатами саміту буде ухвалено спільну заяву. Президент України, президент Європейської ради і президент Європейської Комісії також зроблять заяви для представників ЗМІ за підсумками зустрічі.

Зеленський і фон дер Ляєн про очікування від саміту

Володимир Зеленський висловив сподівання, що саміт буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України в європейське співтовариство. "Радий вітати голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і президента Європейської ради Шарля Мішеля в Україні. Упевнений, сьогоднішній діалог у рамках XXIII саміту Україна-ЄС буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України в європейське співтовариство", - написав Зеленський на сторінці у Twitter у вівторок.

Своєю чергою фон дер Ляєн перед самітом висловила побажання, щоб Київ і Брюссель були більш "амбітними" у двосторонніх відносинах.

"ЄС та Україну пов'язують тісні й особливі узи. Взаємовигідне партнерство, яке нам потрібно розвивати. Я хочу, щоб ми залишалися амбітними в наших відносинах. Давайте дізнаємося, що ми ще можемо зробити разом", - написала фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.