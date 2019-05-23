На саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть фон дер Ляєн та Мішель 

На 23-му саміті Україна-ЄС 12 жовтня Київ представить президент Володимир Зеленський, а Брюссель - голова Європейської Ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Про це повідомляється у п'ятницю, 8 жовтня, на сайті Євроради. Очікується, що на ньому лідери підтвердять відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції, а також підтримку незалежності і треиторіальної цілісності України, йдеться у повідомленні.

Сторони зосередяться на обговоренні результатів виконання угоди про асоціацію та шляхів посилення економічної інтеграції у таких сферах як енергетика, авіація, телекомунікації, клімат, освіта. Також учасники саміту обговорять дипломатичні зусилля для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, зміцнення співробітництва у протидії гібридним загрозам і боротьбі з дезінформацією, співпрацю у подоланні наслідків пандемії коронавірусу.

Читайте також: Зеленський у Брюсселі: як пройшов перший "живий" саміт Україна-ЄС

Очікування України від саміту

Наприкінці вересня заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив на брифінгу, що очікує закріплення в підсумковій декларації саміту європейської перспективи України. В свою чергу віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стафанішина розраховує передусім на підписання під час саміту угоди про спільний авіаційний простір.

Нагадаємо, що саміти Україна-ЄС проходять регулярно з 1997 року. Вони проводяться по черзі то в Києві, то в одному з європейських міст, переважно у Брюсселі. Досі саміти не відбулись лише 2012 та 2014 року.

Читайте також: Яку користь Україні принесе Спільний авіаційний простір з ЄС