 Юрій Андрухович: Викрадена Європа, або Руки за спину | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 01.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Авторська колонка

Юрій Андрухович: Викрадена Європа, або Руки за спину

"Того дня він був усього тільки шестилітнім бебі-диктатором. Уже не початківцем, але й далеко ще не в нинішньому людожерському зеніті", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.

Юрій Андрухович

Юрій Андрухович

Рівно посередині вересня в Берліні відбулись особливі читання, що їх можна вважати меморіальними. Йшлося про 20-ту (а фактично 21-шу) річницю одного з найбожевільніших міжнародних проєктів, які коли-небудь було реалізовано на нашому континенті - Літературного Експресу Європа-2000. Я донині люблю про нього розповідати і, якщо мене передчасно не здолає деменція, то розповідатиму правнукам. Не всі 104 письменники, серед яких був і я, протрималися до кінця тієї розтягнутої на 45 днів і, що важливіше, стільки ж ночей великої залізничної пригоди. Але понесені втрати такі нечисленні, що ними можна знехтувати: у фіналі тієї п’янкої одісеї за маршрутом Лісабон - Москва - Берлін нас усе ще налічувалося більше сотні.

На берлінські ювілейні читання я з відомих ковідних причин не потрапив, але, зворушений запрошенням, принаймні помандрував іще раз думками в те жахливо незабутнє літо 2000-го. І згадалася мені не Португалія чи Франція й не Бельгія чи Естонія. Згадалася мені Білорусь.

Її не об'їдеш. Вона в самому центрі Європи, про яку нам тоді йшлося.

Читайте також: Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину

Випадково чи ні, але до Мінська ми потрапили на чергову річницю з дня народження Янки Купали - білоруського класика, що згідно з непідтвердженими версіями відібрав собі життя в Москві, в готелі знову ж таки "Москва", за лічені дні до свого 60-річчя у червні 1942-го. За дивним збігом обставин, ми прибули так само з Москви, де мешкали, однак, не в "Москві", хоч і в готелі з не менш оригінальною назвою - "Росія".

Дата народження Янки Купали (7 липня - симбіотичний перетин східнокалендарного Івана Хрестителя з язичницьким Купалом) прочитується вже в обраному народним поетом псевдонімі. Цього дня в його рідному селі В'язинці щороку відбувається традиційне свято поезії. На нього нас і повезли кількома автобусами зі стерилізовано чистого ранкового Мінська.

А далі таке.

Літо в розпалі, але день радше сірий. Розлога лука на березі однойменної зі селом річки. Архаїчний колгоспний стиль: залізобетон сцени, розсіяні тут і там сіруваті купки гостей, виступи колективів художньої самодіяльності, одноманітні й патріотичні, виїзна торгівля з імпровізованих ларків не надто апетитним їдлом та сяким-таким пивом, вимушено-безрадісні пікніки. Хорові співи під російський баян чергуються з промовами функціонерів і читаннями винятково слов'янських поетів. Словом - уся та нудьга і туга, що в радянські, тоді ще відносно недавні, часи називалася масовим гулянням трудящих.

Навіть нам зі сусідньої пострадянської України все це здавалося безпросвітним застоєм і трохи машиною часу, що забуксувала в болотах минулого.

Що ми знали про ту республіку? Крім того, що нам вона нібито сестра?

На той час її президент уже встиг зацементувати свою дедалі менш обмежувану владу і слушно починав вважатись останнім диктатором Європи. Про Європу, втім, варто згадувати лише в суто географічному сенсі. Насправді в Білорусі відбувалася більше ніж очевидна консервація тієї Не-Європи, якою був СРСР. Символічним проявом цього процесу стало повернення радянських прапора й герба. Як і аґресивне витіснення біло-червоно-білої національної символіки білорусів.

Але був і несимволічний прояв: викрадення, катування, позасудові страти політичних опонентів і незалежних журналістів - методична й понура діяльність так званих ескадронів смерті. Про успішність іще тодішньої зачистки нині свідчить хоча б той факт, що незмінне перебування диктатора при владі сягнуло 27 років. Отже, того липневого дня він був усього тільки шестилітнім бебі-диктатором. Уже не початківцем, але й далеко ще не в нинішньому людожерському зеніті.

Європа цю небезпеку, щиро кажучи, проґавила. Боюся, що й сьогодні їй не до таких небезпек.

Так от. Був на тому святі поезії певний епізод.

Дещо віддалік від нас, на невеличкому пагорбі поза межами офіційного дійства, відбувалась альтернативна акція вшанування поета: група з крамольними біло-червоно-білими прапорами вільної Білорусі. Вони розгорнули прапори, яких було стільки ж, скільки і їх, тобто прапорів багато, а учасників мало. Тим більше ми дивувались їхній сміливості. Швед запитав, чи правда, що це forbidden. Згадавши німецьке verboten, я не цілком упевнено підтвердив.

Читайте також: Стояли на колінах і "падали з турніка": як в Могильові міліція знущалася над білорусами

Але люди на пагорбі чомусь маніфестували вже з годину - й нічого з ними не траплялось. Аж поки не увірвався чийсь терпець. Можливо, самого Лукашенки, до резиденції якого врешті приповзла доповідь про жменьку підривників порядку, які на очах у численних закордонних гостей (нас) улаштували "провокацію з націоналістичними прапорами".

Відтак усе стало на місце: наліт омону, відбирання й топтання прапорів, жорстке силове затримання "провокаторів". Із пагорба їх зігнали, повикручувавши за спину руки, по два уніформовані бугаї на одного відчайдуха. Зовсім неподалік від нас - протаранюючи святковий натовп, який покірно розступався. Врешті запакували до своєї душогубки на колесах (вистачило на всіх одної) й кудись поперли.

Ніби й не було їх отут. Свято поезії тривало.

Той прояв розперезаної поліцейщини донині не йде мені з голови - попри значно страшніші речі, які режим "останнього диктатора Європи" чинив (далі чинить) протягом усіх наступних років і, судячи з усього, чинитиме ще довго.

Європа без кордонів? Європа діалогу? Європа майбутнього?

З того недоброго святкового дня все це почало здаватися просто насмішкою.

І що більше часу спливає відтоді, то гіркіше від неї робиться.

Авторська колонка" висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

Дивитись відео 07:02

Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)

Також за темою

Poland Erects A Border Between Belarus And The EU Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Активісти попередили про гуманітарну катастрофу на кордоні Польщі та Білорусі 28.09.2021

Спільнота активістів Grupa Granica закликала владу Польщі дозволити лікарям доступ в райони на кордоні з Білоруссю. Зараз там діє режим надзвичайної ситуації через зростання числа спроб нелегалів проникнути в країну.

Defence minister Mariusz Blaszczak said more soldiers would be sent and a fence 2.5 metres tall would be erected along most of the 150-kilometre border, with construction due to begin next week. Polish army soldier in front of border between Poland and Belarus. On August 26, 2021 at Border Poland-Belarus. (Photo by Maciej Moskwa/NurPhoto)

Польща має намір подовжити режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю 27.09.2021

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що запропонує подовжити на 60 днів режим надзвичайного стану в прикордонній з Білоруссю зоні через ситуацію з мігрантами.

Usnarz Gorny, 1.9.2021***Polnische Sicherheitskräfte umringen Migranten, die an der Grenze zu Weißrussland festsitzen. Nach der Verhängung des Ausnahmezustandes an der Grenze zu Belarus hat Polen die betroffenen Ortschaften mit Warnhinweisen markiert. Die Hinweise seien direkt unter den Ortseingangsschildern montiert worden, schrieb Innenminister Mariusz Kaminski am Donnerstagabend auf Twitter. +++ dpa-Bildfunk +++

Перші смерті на кордоні Білорусі й ЄС загострили міграційну кризу 21.09.2021

Троє чоловіків загинули в прикордонному з Білоруссю регіоні Польщі, а також, ймовірно, одна жінка - з білоруського боку. Вперше міграційна криза на східному кордоні ЄС коштувала людських життів.

Реклама

Відео

Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi

Як пиво змінило життя німців - "Відкривай Німеччину"

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та прогрес.  

Прототип автобанів: першій трасі для автоперегонів 100 років

Перша і найшвидша траса для автоперегонів у Німеччині - "пращур" швидкісних автомагістралей світу.  

Фотогалерея

default

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повертається

Культова шведська четвірка повертається з новим альбомом Voyage.  