Стояли на колінах і "падали з турніка": як в Могильові міліція знущалася над білорусами

В останні дні у Білорусі, де не стихають протести, поновились затримання міліцією учасників мітингів і демонстрацій. З 9 серпня надходить інформація про численні випадки жорстокого поводження і тортур затриманих в райвідділках, ізоляторах тимчасового тримання. Експертам ООН з прав людини також відомо про 450 задокументованих випадки жорстокого поводження з людьми під час затримань.

За оцінкою представника правозахисного центру "Весна" Олексія Колчина, у період з 9 по 12 серпня тільки в Могильові міліція затримала понад 500 людей. Місць в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) не вистачало, тому затриманих відвозили автозаками в найближчі райцентри - Шклов, Черіков, Горки. Тільки зараз вдається відновити загальну картину подій. Найстрашнішим місцем в місті став спортзал Ленінського райвіділку внутрішніх справ, де, каже правозахисник, людей просто катували. Після побиття там в слідчий комітет Білорусі звернулися 56 осіб. Лікарі теж самі викликали слідчих з огляду на виявлені у пацієнтів з цього РВВС травми.

У Ленінському РВВС Могильова "били кийками, заганяючи на третій поверх"

Одним з перших про те, що коять силовики, розповів 40-річний житель Могильова Шаталов. Увечері 11 серпня він був затриманий в центрі міста групою міліціонерів в касках. У нього запитали документи, але не дочекавшись відповіді, схопили під руки і затягнули в автозак.

У вантажівці уже були ще троє городян, яких відразу поклали на підлогу. "А після чиєїсь команди "працюємо" всіх стали бити спершу кийками, а пізніше ногами", - згадує Віталій Шаталов.

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Чоловік зізнається, що був весь у крові і дивом не втратив свідомість. Пізніше лікарі діагностували у нього черепно-мозкову травму і наклали шви. Однак під час затримання швидку допомогу ніхто викликати не збирався, автозак відправився у двір Ленінського РВВС в Могильові.

А там уже був організований коридор з міліціонерів в масках, які відразу ж при вивантаженні почали затриманих бити палицями, заганяючи усіх на третій поверх в спортзал. Бігти потрібно було зігнувшись, з руками за головою. На сходах на кожному прольоті стояли ще двоє співробітників, які кийками і стусанами підганяли наверх.

У спортзалі Віталій Шаталов побачив страшну картину: на підлозі, впритул один до одного, стояли на колінах "в позі ембріона" десятки людей. Міліціонери нещадно били їх при найменшому звуці. Але навіть не це шокувало його найбільше: "Здивувала поведінка жінок-міліціонерок - одна з них попросила відійти, щоб я не забризкав її кров'ю".

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Швидку допомогу, згадує Шаталов, викликав хтось із молодих співробітників РВВС. У нейрохірургічному відділенні лікарні, враховуючи очевидно кримінальний характер травми, лікарі викликали працівника слідчого комітету, який прийняв від потерпілого скаргу. Яким буде результат справи, чоловік поки не береться передбачити.

В УВС Могильовської області "змушували давати показання, погрожуючи зґвалтуванням"

Єлісею Федіну 19 років. Його разом з двома приятелями міліція забрала на шкільному стадіоні 12 серпня. Коли співробітники спецпідрозділу в чорних балаклавах вискочили з машин, які під'їхали, хлопці кинулися врозсип. Щоправда, виявилось, що вони оточені - ще близько десятка міліціонерів з медичними масками на обличчях бігли їм назустріч і швидко впоралися з підлітками.

Єлісея, за його словами, збили з ніг жорстким підсіканням. А коли він піднявся, то отримав потужний удар кулаком в око і ще кілька ударів в голову. Уже в лікарні з'ясувалося, що у молодого хлопця травмовано око, а повіку довелося зашивати.

Єлісей Федін. Минув вже майже місяць після його затримання, але пошкодження ока досі помітно

Однак тоді, замість викликати "швидку", його в наручниках відвезли в обласне УВС, оскільки, виявивши переписку в Telegram-каналі, визнали хлопця організатором несанкціонованого масового заходу.

В УВС, згадує Єлісей, вже не били, але були погрози дуже специфічного характеру. Не соромлячись у виразах, міліціонери змушували хлопця зізнатися, які акції він готує в Могильові. "У разі відмови вони обіцяли мене побити ще більше і посадити в клітку, де згвалтують кримінальники", - згадує Федін.

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Але незабаром через травму грудної клітини, отриманої, ймовірно, через падіння на землю під час затримання, хлопець став задихатися. Тільки коли напад міжреберної невралгії став очевидним, міліціонери, не чекаючи лікарів, самі завезли його в приймальне відділення лікарні швидкої допомоги.

І це ще не все. Під міліцейським наглядом Єлісей змушений був сказати лікарям, що впав з турніка. Тільки принципова позиція лікарів врятувала хлопця. Його відвели на огляд в ізольоване від сторонніх приміщення і змусили все розповісти. Лікарі, як того вимагає інструкція, відразу ж викликали слідчого СК.

У РВВС Могильовського району "спостерігачів стусанами заганяли в автозак"

Павло Мельянцев вважає, що йому пощастило. Він не був ні в Ленінському РВВС, який колишні в'язні називають не інакше як "гестапо", ні в Жовтневому, де людей били, якщо вони ставили питання або чинили опір. Його доставили в РОВД Могильовського району, де затриманих не били. Однак його історія яскраво показує ставлення влади до виборчого процесу.

Річ у тому, що Павло був офіційно акредитованим спостерігачем від опозиції на одній з виборчих дільниць. У день виборів його разом з колегами лише періодично запускали всередину дільниці, посилаючись на епідемію COVID-19. Решту часу доводилося чергувати на вулиці, підраховуючи тих, хто прийшов, що дуже не подобалося міліції.

Павло Мельянцев

Ввечері 9 серпня, коли вже був вивішений підсумковий протокол, він з колегою пішов до машини, збираючись додому. Але дорогу їм перегородив зелений автобус МАЗ з десятком міліціонерів в касках і бронежилетах.

Вони розуміли, що перед ними спостерігачі - хлопці йшли в білих сорочках і піджаках, з документами. Але це і було метою полювання, каже Павло Мельянцев: "Міліціонери хапали нас за руки, один без особливої ​​на те потреби ногою підганяв нас стусанами під зад".

Тож затримання почалися відразу у день виборів, стверджує Павло. І відразу ж їх повезли не в могилевский ІТТ, а в Шклов, хоча масових репресій, як в наступні дні, ще не було. Мабуть, силовики вже готувалися до майбутньої зачистки.

Окремо Мельянцев загострює увагу на тому, як проходив суд. "Затриманих заводили прямо в кабінет, де суддя протягом п'яти хвилин виписував 10 діб арешту незалежно від поведінки обвинуваченого. Я навіть не знаю прізвище судді", - розповів DW Павло Мельянцев.

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