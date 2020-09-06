Протести в Білорусі: на вулиці Мінська вийшли більше ста тисяч людей

Багатотисячна колона прихильників білоруської опозиції пройшла столицею Білорусі до резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенка. Силовики перекрили підходи до резиденції.
Учасники багатотисячного несанкціонованого маршу опозиції в Мінську у неділю, 6 вересня, прийшли до резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенка. Колона з десятків тисяч осіб залишила проспект Незалежності і пішла в напрямку площі Державного Прапора, де розташовується Палац Незалежності - міська резиденція Лукашенка. Ще тисячі людей прямували до резиденції з іншого боку. Протестувальники підійшли до оточення біля резиденції і зупинилися за декілька метрів від нього, повідомляє агентство "Інтерфакс".
Підходи до резиденції перекриті силовиками, там виставлені комплекси "Рубіж". Саму резиденцію охороняє бронетехніка - близько 10 БТР, на даху помічено людей у чорному камуфляжі, імовірно снайперів. Навколо резиденції також виставлено оточення з людей у чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків.
Попри дощ, близько ста тисяч демонстрантів залишаються поблизу резиденції білоруського президента, повідомляє "Інтерфакс".
Люди зі спальних районів продовжують стікатися до барикади силовиків біля Нацбанку, а тоді багато хто йде проспектом Переможців у бік стели "Мінськ-місто-герой", прохід у бік площі Незалежності неможливий, передає кореспондент DW. Проспект Переможців відкритий для демонстрантів, але всі сусідні вулиці, якими можна піти в бік площі Незалежності, закриті.
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За підрахунками проєкту "Голос", на Марш єдності в Мінську вийшли понад 119 тисяч осіб. Саме стільки людей відзначилися в чат-боті @golosby_bot в Viber або WhatsApp. Мобільний інтернет в місті не функціонує, оператор A1 повідомив, що пропускна здатність знижена за розпорядженням уповноважених держорганів, повідомляє телеканал "Дождь".
За даними білоруського правозахисного центру "Весна", у Мінську затримали близько сотні учасників протестів. У Бресті затримали двох людей, у Могильові затримали журналіста. В Гродно, Бресті та Барановичах також затримують людей, повідомляють правозахисники.
Нагадаємо, раніше цього дня силовики перекрили центр Мінська, зокрема Площу перемоги і Жовтневу площу. У свою чергу, мінський метрополітен повідомив про закриття станцій "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купаловська", "Площа Перемоги" та "Площа Якуба Коласа".
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Перед цим міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що 6 вересня "з метою недопущення в Мінську протиправних дій з боку протестувальників вжито комплекс заходів", а співробітники міліції несуть службу в посиленому режимі.
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Тим часом Портал Onliner опублікував відео "жорстких" затримань в Гродно і Бресті. Телеграм-канал NEXTA Live повідомляє про затримання у Вітебську і Барановичах. Водночас акції протесту проходять також у Волковиську, Бресті, Білоозерську, Новогрудці та Мозирі.
Напередодні у центрі Мінська зібралися тисячі жінок для участі в "Жіночому марші миру", марші відбулися також і в інших містах Білорусі. Цьому маршу передувала акція студентів у білоруській столиці. Студенти сходилися з різних частин міста до Мінського державного лінгвістичного університету, де проходила акція солідарності.
У Білорусі не вщухають масові протести, що почалися після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за даними ЦВК, оголосили Олександра Лукашенка. Протести громадян, переконаних у фальсифікації результатів голосування, в перші дні жорстко придушувалися білоруськими правоохоронцями.