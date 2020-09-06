 Протести в Білорусі: на вулиці Мінська вийшли більше ста тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2020

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Новини

Протести в Білорусі: на вулиці Мінська вийшли більше ста тисяч людей

Багатотисячна колона прихильників білоруської опозиції пройшла столицею Білорусі до резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенка. Силовики перекрили підходи до резиденції.

Учасники акції протесту в Мінську

Учасники акції протесту в Мінську

Учасники багатотисячного несанкціонованого маршу опозиції в Мінську у неділю, 6 вересня, прийшли до резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенка. Колона з десятків тисяч осіб залишила проспект Незалежності і пішла в напрямку площі Державного Прапора, де розташовується Палац Незалежності - міська резиденція Лукашенка. Ще тисячі людей прямували до резиденції з іншого боку. Протестувальники підійшли до оточення біля резиденції і зупинилися за декілька метрів від нього, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Підходи до резиденції перекриті силовиками, там виставлені комплекси "Рубіж". Саму резиденцію охороняє бронетехніка - близько 10 БТР, на даху помічено людей у чорному камуфляжі, імовірно снайперів. Навколо резиденції також виставлено оточення з людей у чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків.

Попри дощ, близько ста тисяч демонстрантів залишаються поблизу резиденції білоруського президента, повідомляє "Інтерфакс". 

Люди зі спальних районів продовжують стікатися до барикади силовиків біля Нацбанку, а тоді багато хто йде проспектом Переможців у бік стели "Мінськ-місто-герой", прохід у бік площі Незалежності неможливий, передає кореспондент DW. Проспект Переможців відкритий для демонстрантів, але всі сусідні вулиці, якими можна піти в бік площі Незалежності, закриті.

Силовики й спецтехніка поблизу будівлі Нацбанку Білорусі

Силовики й спецтехніка поблизу будівлі Нацбанку Білорусі

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За підрахунками проєкту "Голос", на Марш єдності в Мінську вийшли понад 119 тисяч осіб. Саме стільки людей відзначилися в чат-боті @golosby_bot в Viber або WhatsApp. Мобільний інтернет в місті не функціонує, оператор A1 повідомив, що пропускна здатність знижена за розпорядженням уповноважених держорганів, повідомляє телеканал "Дождь".

За даними білоруського правозахисного центру "Весна", у Мінську затримали близько сотні учасників протестів. У Бресті затримали двох людей, у Могильові затримали журналіста. В Гродно, Бресті та Барановичах також затримують людей, повідомляють правозахисники. 

Нагадаємо, раніше цього дня силовики перекрили центр Мінська, зокрема Площу перемоги і Жовтневу площу. У свою чергу, мінський метрополітен повідомив про закриття станцій "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купаловська", "Площа Перемоги" та "Площа Якуба Коласа".

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Перед цим міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що 6 вересня "з метою недопущення в Мінську протиправних дій з боку протестувальників вжито комплекс заходів", а співробітники міліції несуть службу в посиленому режимі.

Силовики в центрі Мінська

Силовики перекрили багато центральних вулиць та частин міста

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Тим часом Портал Onliner опублікував відео "жорстких" затримань в Гродно і Бресті. Телеграм-канал NEXTA Live повідомляє про затримання у Вітебську і Барановичах. Водночас акції протесту проходять також у Волковиську, Бресті, Білоозерську, Новогрудці та Мозирі.

Напередодні у центрі Мінська зібралися тисячі жінок для участі в "Жіночому марші миру", марші відбулися також і в інших містах Білорусі. Цьому маршу передувала акція студентів у білоруській столиці. Студенти сходилися з різних частин міста до Мінського державного лінгвістичного університету, де проходила акція солідарності.

У Білорусі не вщухають масові протести, що почалися після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за даними ЦВК, оголосили Олександра Лукашенка. Протести громадян, переконаних у фальсифікації результатів голосування, в перші дні жорстко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


Дивитись відео 07:32

"За бацьку": хто і чому підтримує Лукашенка в Білорусі (28.08.2020)

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