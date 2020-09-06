Протести в Білорусі: на вулиці Мінська вийшли більше ста тисяч людей

Учасники багатотисячного несанкціонованого маршу опозиції в Мінську у неділю, 6 вересня, прийшли до резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенка. Колона з десятків тисяч осіб залишила проспект Незалежності і пішла в напрямку площі Державного Прапора, де розташовується Палац Незалежності - міська резиденція Лукашенка. Ще тисячі людей прямували до резиденції з іншого боку. Протестувальники підійшли до оточення біля резиденції і зупинилися за декілька метрів від нього, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Підходи до резиденції перекриті силовиками, там виставлені комплекси "Рубіж". Саму резиденцію охороняє бронетехніка - близько 10 БТР, на даху помічено людей у чорному камуфляжі, імовірно снайперів. Навколо резиденції також виставлено оточення з людей у чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків.

Попри дощ, близько ста тисяч демонстрантів залишаються поблизу резиденції білоруського президента, повідомляє "Інтерфакс".

Люди зі спальних районів продовжують стікатися до барикади силовиків біля Нацбанку, а тоді багато хто йде проспектом Переможців у бік стели "Мінськ-місто-герой", прохід у бік площі Незалежності неможливий, передає кореспондент DW. Проспект Переможців відкритий для демонстрантів, але всі сусідні вулиці, якими можна піти в бік площі Незалежності, закриті.

Силовики й спецтехніка поблизу будівлі Нацбанку Білорусі

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За підрахунками проєкту "Голос", на Марш єдності в Мінську вийшли понад 119 тисяч осіб. Саме стільки людей відзначилися в чат-боті @golosby_bot в Viber або WhatsApp. Мобільний інтернет в місті не функціонує, оператор A1 повідомив, що пропускна здатність знижена за розпорядженням уповноважених держорганів, повідомляє телеканал "Дождь".

За даними білоруського правозахисного центру "Весна", у Мінську затримали близько сотні учасників протестів. У Бресті затримали двох людей, у Могильові затримали журналіста. В Гродно, Бресті та Барановичах також затримують людей, повідомляють правозахисники.

Нагадаємо, раніше цього дня силовики перекрили центр Мінська, зокрема Площу перемоги і Жовтневу площу. У свою чергу, мінський метрополітен повідомив про закриття станцій "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купаловська", "Площа Перемоги" та "Площа Якуба Коласа".

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Перед цим міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що 6 вересня "з метою недопущення в Мінську протиправних дій з боку протестувальників вжито комплекс заходів", а співробітники міліції несуть службу в посиленому режимі.

Силовики перекрили багато центральних вулиць та частин міста

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Тим часом Портал Onliner опублікував відео "жорстких" затримань в Гродно і Бресті. Телеграм-канал NEXTA Live повідомляє про затримання у Вітебську і Барановичах. Водночас акції протесту проходять також у Волковиську, Бресті, Білоозерську, Новогрудці та Мозирі.

Напередодні у центрі Мінська зібралися тисячі жінок для участі в "Жіночому марші миру", марші відбулися також і в інших містах Білорусі. Цьому маршу передувала акція студентів у білоруській столиці. Студенти сходилися з різних частин міста до Мінського державного лінгвістичного університету, де проходила акція солідарності.

У Білорусі не вщухають масові протести, що почалися після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за даними ЦВК, оголосили Олександра Лукашенка. Протести громадян, переконаних у фальсифікації результатів голосування, в перші дні жорстко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом За два тижні після виборів протестувальників побільшало 23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Спецтехніка напоготові З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Оточення До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Для придушення протестів готували війська Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Жінка - драйвер протесту На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом До стели не наближатися! Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Спроба переконати силу словом Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Не допускати провокацій Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Опозиція хоче повернути стару конституцію Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Наймасовіша акція протесту За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом "Саня, тебе звільнено!" Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом "Шлях свободи" Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи". Автор: Євген Жуков

