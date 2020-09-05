"Жіночий марш миру" у центрі Мінська зібрав тисячі учасниць

Чергова жіноча акція протесту відбувається в центрі столиці Білорусі у суботу, 5 вересня. До центральної частини Мінська вийшли тисячі жінок для участі в "Жіночому марші миру". За інформацією очевидців і білоруських ЗМІ, учасниці акції зібралися біля Комаровського ринку, а потім колоною попрямували до проспекту Незалежності.

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"Серед протестувальниць ходять силовики в цивільному, з раціями, зауважень нікому не роблять", - інформує портал tut.by. Деякі жінки тримають у руках плакати, квіти, біло-червоно-білі прапори. Кілька людей прийшли з прапорами інших країн. Автомобілісти сигналять протестувальницям на знак підтримки, передає інформагенція "Інтерфакс-Захід".

Раніше до проведення цього маршу закликала опозиція. Схожі марші відбулися також і в інших містах Білорусі, передає інформагенція dpa.

Затримання під час акції студентів

Як повідомлялося, зранку цього дня в Мінську відбулася акція студентів, названа акцією солідарності. Студенти сходилися з різних частин міста до Мінського державного лінгвістичного університету, де проходила акція солідарності. На шляху туди їх затримували.

На розміщених у мережі відеозаписах видно, як силовики жорстко затягували в автозаки декого з демонстрантів.

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Про затримання учасників акції студентів повідомила й правозахисна організація "Весна". Затримання сталися попри те, що акція була мирною. У відповідь на це міносвіти Білорусі вже оголосило про посилення контролю в університетах.

Ще напередодні правоохоронці заарештували десятки людей. Як повідомили в МВС Білорусі, близько половині затриманих доведеться сплатити штраф або ж на них чекає інша форма покарання.

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Нагадаємо, що протести після виборів президента Білорусі тривають вже більше трьох тижнів. Учасники демонстрацій висловлюють свою незгоду із фальсифікацією результатів голосування, репресіями щодо опозиції та застосуванням насильства проти демонстрантів.

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У перші дні протестів було затримано майже сім тисяч осіб. Сотні постраждалих було госпіталізовано, декілька людей померли. Утім, затримання демонстрантів і арешти представників опозиції тривають.