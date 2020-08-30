Акція протесту студентів у Мінську почалася із затримань

Студенти в Мінську в суботу, 5 вересня, вийшли на акцію підтримки раніше затриманих студентів. Міліція затримала двох студентів уже на самому початку акції. Дівчат не чіпали, але змусили прибрати біло-червоно-білий прапор, передає кореспондент DW.

Студенти йдуть з різних частин міста до Мінського державного лінгвістичного університету, де проходить акція солідарності. По дорозі туди міліція їх затримує. Точна загальна кількість затриманих невідома, але вона вже перевищила 20 людей.

Тим часом біля університету вже зібралися близько 300 осіб. Вони тримають плакати: "Не забудемо! Не пробачимо!", "Stop violence", "Нам тут жити" тощо. До студентів приєдналися деякі викладачі.

Цепкало пообіцяв білоруським студентам навчання в університетах Центральної Європи

Тим часом колишній претендент на участь у виборах президента Білорусі Валерій Цепкало пообіцяв білоруським студентам, відрахованим через участь протестах, навчання в вузах країн Центральної Європи.

"Ми домовилися з польським урядом, що, якщо студент буде відрахований за свою активну громадянську позицію, за свою громадянську активність, він зможе продовжити навчання у вищих навчальних закладах Польщі, Балтії, Чехії та низки інших країн, які підтримали ініціативу", - сказав Цепкало під час прямої трансляції.

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Затримання опозиціонерів у Білорусі

Нагадаємо, що протести після виборів президента Білорусі тривають вже більше трьох тижнів. Учасники демонстрацій висловлюють свою незгоду із фальсифікацією результатів голосування, репресіями щодо опозиції та застосуванням насильства проти демонстрантів.

У перші дні протестів було затримано майже сім тисяч осіб. Сотні постраждалих було госпіталізовано, декілька людей померли. Утім, затримання демонстрантів і арешти представників опозиції тривають.

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