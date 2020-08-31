Хід у відповідь: Мінськ запроваджує санкції проти країн Балтії

Мінськ підготував асиметричну відповідь на санкції з боку Литви, Латвії та Естонії, "чорний" список фізичних осіб з цих країн вже узгоджений, заявив у середу глава МЗС Білорусі Володимир Макей, передає агентство "Інтерфакс".

"Ми теж провели міжвідомче узгодження, і вчора ми підготували пропозиції, і вони вже затверджені, про введення асиметричних санкцій щодо відповідних персоналій з Литви, Латвії та Естонії", - сказав Макей за підсумками переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в Москві.

Він зазначив, що мова йде про осіб, "які дійсно завзято намагалися втручатися у внутрішні справи білоруської держави, робили відповідні неприйнятні політичні заяви і вносили конкретні пропозиції про фінансову підтримку опонентів влади".

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"Для нас це абсолютно неприйнятно, ми трактуємо це як втручання у внутрішні справи нашої держави", - підкреслив Макей.

Дипломат попередив, що якщо інші країни будуть вводити санкції проти Білорусі, то Мінськ у відповідь "також буде ухвалювати відповідні адекватні рішення".

Мінськ стверджує, що до цих санкцій приєднається і Москва

Глава МЗС Білорусі Макей також заявив, що особам з держав Балтії, включеним в санкційний список Білорусі, буде також заборонений в'їзд і на територію Росії.

"Повірте, там досить багато осіб включено з боку всіх трьох цих прибалтійських держав. А з урахуванням того, що у нас єдиний список в рамках Союзної держави нев'їзних осіб разом з Росією, то я думаю, що це повинно змусити їх певною мірою замислитися", - сказав Макей.

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Він повідомив, що білоруська сторона не має наміру публікувати цей санкційний список.

Нагадаємо, раніше цього тижня Латвія, Литва й Естонія оприлюднили список громадян Білорусі, яким заборонений в'їзд до країн Балтії. Список включає близько 30 імен, у тому числі президента Білорусі Олександра Лукашенка.