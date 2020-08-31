 Хід у відповідь: Мінськ запроваджує санкції проти країн Балтії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Хід у відповідь: Мінськ запроваджує санкції проти країн Балтії

Офіційний Мінськ відповів на запровадження санкцій з боку Литви, Латвії та Естонії своїми "асиметричними санкціями". Він також стверджує, що до них приєднається і Росія.

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим

Мінськ підготував асиметричну відповідь на санкції з боку Литви, Латвії та Естонії, "чорний" список фізичних осіб з цих країн вже узгоджений, заявив у середу глава МЗС Білорусі Володимир Макей, передає агентство "Інтерфакс".

"Ми теж провели міжвідомче узгодження, і вчора ми підготували пропозиції, і вони вже затверджені, про введення асиметричних санкцій щодо відповідних персоналій з Литви, Латвії та Естонії", - сказав Макей за підсумками переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в Москві.

Він зазначив, що мова йде про осіб, "які дійсно завзято намагалися втручатися у внутрішні справи білоруської держави, робили відповідні неприйнятні політичні заяви і вносили конкретні пропозиції про фінансову підтримку опонентів влади".

Читайте також: Коментар: Лукашенко ще може спокійно піти

"Для нас це абсолютно неприйнятно, ми трактуємо це як втручання у внутрішні справи нашої держави", - підкреслив Макей.

Дипломат попередив, що якщо інші країни будуть вводити санкції проти Білорусі, то Мінськ у відповідь "також буде ухвалювати відповідні адекватні рішення".

Мінськ стверджує, що до цих санкцій приєднається і Москва

Глава МЗС Білорусі Макей також заявив, що особам з держав Балтії, включеним в санкційний список Білорусі, буде також заборонений в'їзд і на територію Росії.

"Повірте, там досить багато осіб включено з боку всіх трьох цих прибалтійських держав. А з урахуванням того, що у нас єдиний список в рамках Союзної держави нев'їзних осіб разом з Росією, то я думаю, що це повинно змусити їх певною мірою замислитися", - сказав Макей.

Читайте також: Протести в Білорусі: у марші в Мінську взяли участь понад 100 тисяч осіб

Він повідомив, що білоруська сторона не має наміру публікувати цей санкційний список.

Нагадаємо, раніше цього тижня Латвія, Литва й Естонія оприлюднили список громадян Білорусі, яким заборонений в'їзд до країн Балтії. Список включає близько 30 імен, у тому числі президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Дивитись відео 02:13

Як на протестах вітали Лукашенка з днем народження (30.08.2020)

 

Також за темою

Weißrussland | Alexander Lukashenko besucht Militätübungsplatz nahe Grodno

Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції проти Лукашенка 31.08.2020

Балтійські країни заборонили Олександру Лукашенку в'їзд на свою територію. Санкції стосуються ще 29 представників влади Білорусі.

Weißrussland Minsk | Proteste

Естонія та Латвія запровадять санкції проти керівництва Білорусі 21.08.2020

Услід за Литвою ще дві балтійські країни заявили, що незалежно від ЄС запровадять санкції проти посадовців Білорусі, причетних до фальсифікації виборів. Про готовність піти на такий крок повідомили Рига та Таллінн.

Europäische Flagge

Україна на Раді ЄС: COVID-19, "антиколомойський" закон і санкції 22.04.2020

Глави МЗС країн ЄС почали повертатися до звичних тем своїх засідань. Центральною темою їхньої відеоконференції 22 квітня стала Україна, зокрема реформи у ній. Подробиці - у репортажі DW.

Реклама

Докладно

Делегація Японії на борту Міссурі прибула підписувати капітуляцію, 2 вересня 1945 року

Чому Росія "перенесла" кінець Другої світової війни?

Росія тепер відзначає річницю закінчення Другої світової війни на день пізніше - 3 вересня. Що це означає?  

Protest Autos Ukraine Import Sprit (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

"Євробляхіада": продовження чи початок кінця?

Епопея з вирішенням питань розмитнення авто, які завозять до України з-за кордону, почалась майже два роки тому.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  