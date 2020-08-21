Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції проти Лукашенка

Уряди Литви, Латвії і Естонії заборонили в'їзд на свою територію президенту Білорусі Олександру Лукашенку та ще 29-ьом представникам влади країни. Про запровадження узгоджених санкцій у трьох Балтійських країнах повідомили у понеділок, 31 серпня.

Особам, що потрапили до санкційного списку, буде заборонено в'їзд до Литви, Латвії і Естонії на п'ять років. Окрім Лукашенка, йдеться про міністрів внутрішніх справ, юстиції, а також генерального прокурора, представників президентської адміністрації, Центрвиборчкому і силовиків.

У пресслужбі МЗС Естонії заявили, що особи з цього переліку "грають центральну роль у фальсифікації підсумків президентських виборів у Білорусі і застосування насильства щодо мирних демонстрантів", цитує агентство новин "Інтерфакс". А міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу додав, що три країни вважають важливим "не карати народ Білорусі".

Напередодні президент Литви Гітанас Науседа заявив, що бажав би мирного діалогу між урядом і протестувальниками в Білорусі. "Але ми бачимо, що режим до цього не готовий", - зазначив він. Тому, на думку лідера Литви, країни Балтії мають взяти на себе ініціативу продемонструвати приклад.

Таким чином, три Балтійські країни стали першими державами ЄС, які вирішили запровадити обмеження проти режиму Лукашенка.

Читайте також: Протести в Білорусі - у марші в Мінську взяли участь понад 100 тисяч осіб

Лукашенко погрожує відповісти на санкції ЄС

Нагадаємо, три держави виступали за жорсткіші санкції з боку Європейського Союзу на зустрічі міністрів закордонних справ у Берліні наприкінці минулого тижня. Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про політичну домовленість щодо запровадження персональних санкцій, однак список, за його словами, ще доповнюється.

Олександр Лукашенко заявив 28 серпня, що запровадить санкції у відповідь, якщо проти Білорусі будуть застосовані обмежувальні заходи. Серед можливих кроків у відповідь він назвав блокування транзитних маршрутів та бойкот литовських портів.