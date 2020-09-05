Білорусь: силовики перекрили центр Мінська

Силовики у Мінську у неділю, 6 вересня, перекрили центр міста, зокрема Площу перемоги і Жовтневу площу. У свою чергу, мінський метрополітен повідомив про закриття станцій "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купаловська", "Площа Перемоги" та "Площа Якуба Коласа".

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Вже оточена Площа Незалежності, де на 14.00 за місцевим часом запланований "Марш єдності". Підземні переходи, які мають вихід на площу, закриті. Поруч з майданом - скупчення спецтехніки та силовиків. Біля стели "Мінськ - місто-герой" територія обгороджена турнікетами і колючим дротом.

Військові вантажівки прямують у центр Мінська

Кореспондент видання Tut.by зняв відео, на якому видно, як з боку Уруччя до Мінська в'їхала колона БТР. Неподалік від залізничного вокзалу помічені водомети.

Тим часом колони протестувальників з різних районів Мінська починають рух у бік центру.

Колона протестувальників йде у бік центру Мінська

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До цього міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що 6 вересня "з метою недопущення в Мінську протиправних дій з боку протестувальників вжито комплекс заходів", а співробітники міліції несуть службу в посиленому режимі.

Напередодні у центрі Мінська зібралися тисячі жінок для участі в "Жіночому марші миру", марші відбулися також і в інших містах Білорусі. Цьому маршу передувала акція студентів у білоруській столиці. Студенти сходилися з різних частин міста до Мінського державного лінгвістичного університету, де проходила акція солідарності. На шляху туди їх затримували. На розміщених у мережі відеозаписах видно, як силовики жорстко затягували в автозаки деяких демонстрантів.

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