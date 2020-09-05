 Білорусь: силовики перекрили центр Мінська | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2020

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Білорусь: силовики перекрили центр Мінська

Білоруські силовики перекрили центр Мінська, у місті - БТРи і водомети. Тим часом з різних районів до центру столиці Білорусі йдуть колони протестувальників.

Силовики оточили центр Мінська, де запланована акція протесту проти Олександра Лукашенка

Силовики оточили центр Мінська, де запланована акція протесту проти Олександра Лукашенка

Силовики у Мінську у неділю, 6 вересня, перекрили центр міста, зокрема Площу перемоги і Жовтневу площу. У свою чергу, мінський метрополітен повідомив про закриття станцій "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купаловська", "Площа Перемоги" та "Площа Якуба Коласа".

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Вже оточена Площа Незалежності, де на 14.00 за місцевим часом запланований "Марш єдності". Підземні переходи, які мають вихід на площу, закриті. Поруч з майданом - скупчення спецтехніки та силовиків. Біля стели "Мінськ - місто-герой" територія обгороджена турнікетами і колючим дротом.

Військові вантажівки прямують у центр Мінська

Військові вантажівки прямують у центр Мінська

Кореспондент видання Tut.by зняв відео, на якому видно, як з боку Уруччя до Мінська в'їхала колона БТР. Неподалік від залізничного вокзалу помічені водомети.

Тим часом колони протестувальників з різних районів Мінська починають рух у бік центру. 

Колона протестувальників йде у бік центру Мінська

Колона протестувальників йде у бік центру Мінська

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До цього міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що 6 вересня "з метою недопущення в Мінську протиправних дій з боку протестувальників вжито комплекс заходів", а співробітники міліції несуть службу в посиленому режимі.

Напередодні у центрі Мінська зібралися тисячі жінок для участі в "Жіночому марші миру", марші відбулися також і в інших містах Білорусі. Цьому маршу передувала акція студентів у білоруській столиці. Студенти сходилися з різних частин міста до Мінського державного лінгвістичного університету, де проходила акція солідарності. На шляху туди їх затримували. На розміщених у мережі відеозаписах видно, як силовики жорстко затягували в автозаки деяких демонстрантів.

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