Голова Єврокомісії хоче активніше підтримувати "Східне партнерство"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) хоче посилити підтримку країн "Східного партнерства", до яких входить і Україна. Про це вона заявила під час своєї ключової промови "Про стан Євросоюзу" у середу, 15 вересня, на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбургу, повідомляє кореспондент DW.

"Ми продовжимо інвестувати у партнерства з нашими сусідами - починаючи з посилення нашого залучення у "Східне партнерство" до імплементації нового порядку денного для Середземноморського регіону та продовження роботи над різними аспектами наших відносин з Туреччиною", - заявила фон дер Ляєн.

Деталей про посилення підтримки України та інших східних сусідів ЄС вона не навела, утім, очікується, що це стане однією з тем саміту "Східного партнерства", який планують провести цього року.

Єврокомісія хоче інвестувати в дороги в інших країнах

Водночас фон дер Ляєн оголосила нову програму інвестицій в інфраструктуру країн, які не входять до ЄС: "Глобальні ворота" (Global Gateway). Вона пообіцяла, що представить цю стратегію "незабаром". "Ми хочемо інвестувати у якісну інфраструктуру, яка зв'язує товари, людей і послуги в усьому світі", - зазначила президентка Єврокомісії.

Водночас вона застерегла, що ці інвестиції будуть йти у комплекті з цінностями, такими як прозорість і ефективне управління. "Ми добре вміємо фінансувати дороги. Але Європі нема сенсу будувати ідеальну дорогу між мідним родовищем, яким володіє Китай, та портом, який теж у власності Китаю (…) Ми хочемо створювати зв'язки, а не залежність", - пояснила фон дер Ляєн.

Оборонний союз і обмін даними у ЄС

На думку голови Єврокомісії, світ переходить до нового міжнародного порядку: "Ми входимо в нову еру гіперсуперництва. Еру, в якій деякі країни не цураються нічого, аби посилити свій вплив: від обіцянок вакцин до кредитів за високими відсотковими ставками, ракетами та дезінформацією".

Для протистояння цьому фон дер Ляєн вважає потрібним Європейський оборонний союз . Вона визнала, що цю тему в ЄС обговорюють уже давно, і ідея створити сили швидкого реагування ЄС стала лише останнім прикладом дискусій довкола цього. "Але чому це не спрацювало у минулому? Можна мати найбільш передові сили у світі, але яка з них користь, якщо ти ніколи не готовий застосувати їх? Що нас досі стримувало - це не брак можливостей, а нестача політичної волі", - зауважила фон дер Ляєн.

Покращити здатність ЄС ухвалювати рішення в оборонній сфері, на її думку, мають кілька кроків. Перший з них - створення спільного центру ситуативної обізнаності. За словами фон дер Ляєн, цей центр має збирати всі дані, причому йдеться не лише про розвідувальну інформацію, але також, наприклад, про дані від правоохоронних органів.

Іншим елементом президентка Єврокомісії назвала кібербезпеку. Крім того, у першій половині 2022 року, коли Франція головуватиме у Раді ЄС, вона хоче скликати разом з президентом цієї країни Еммануелем Макроном саміт з європейської оборони.

Як відомо, голова Єврокомісії один раз на рік проголошує промову "Про стан Євросоюзу", в якій викладає свої пріоритети на наступний рік. Це друга промова фон дер Ляєн на посаді очільниці Єврокомісії.