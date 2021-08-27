Після евакуації з Афганістану у ЄС хочуть власні сили швидкого реагування

Хаотичне закінчення західної інтервенції в Афганістані підкреслює потребу Європи у власних оборонних засобах, заявив у четвер, 2 вересня, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. "Сьогодні потреба в потужній європейській обороні є більш очевидною, ніж будь-коли", - заявив журналістам Боррель під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу в Словенії.

Нагадаємо, що виведення військ НАТО та союзників з Афганістану призвело до того, що радикальний ісламістський рух "Талібан" стрімко захопив владу в країні. Ця поразка змусила членів ЄС замислитися про створення власних постійних сил швидкого реагування. Початково планувалося створити п'ятитисячний контингент, проте міністр оборони Словенії Матей Тонін 2 вересня висловив пропозицію, що контингент може нараховувати до 20 тисяч солдатів.

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Водночас, на думку міністерки оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Каренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), поразка в Афганістані повинна мати наслідки. "Твереза ​​правда про Афганістан така: ми, європейці, майже не чинили опір рішенню американців вивести війська, тому що ми не могли мобі це дозволити, адже не мали власних можливостей", - йдеться у заяві міністерки в Twitter.

Чи є Афганістан "справді тривалою поразкою для Заходу, вирішать висновки, які ми зараз робимо в Європі та США", наголосила Крамп-Карренбауер. "Якби ж висновком став розкол між ЄС та НАТО або між Європою та США, або відмова від міжнародного втручання, то Захід фактично програв би", - підсумувала вона.