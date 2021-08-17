 Генсек НАТО пообіцяв ″не забувати″ про неевакуйованих афганців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2021

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Новини

Генсек НАТО пообіцяв "не забувати" про неевакуйованих афганців

Єнс Столтенберг наголосив на важливості того, аби аеропорт Кабула залишався відкритим. Він запевнив, що НАТО не забуде про афганців, які не змогли евакуюватися, але бажають залишити країну.

Натовп людей біля аеропорту Кабула у сподіванні на евакуацію, 25 серпня 2021 року

Натовп людей біля аеропорту Кабула у сподіванні на евакуацію, 25 серпня 2021 року

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що аеропорт Кабула повинен залишатися відкритим, пообіцявше не забувати про афганців, які залишилися в країні після того, як її покинули військові США та союзників.

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"Важливо, щоб аеропорт залишався відкритим як для надання гуманітарної допомоги афганському народові, так і для того, щоб ми могли продовжувати вивозити людей, - тих, хто хотів, але не зміг взяти участь у військовій евакуації", - сказав він у вівторок, 31 серпня, в інтерв'ю інформагенції AFP. "Ми їх (афганців, які залишилися. - Ред.) не забудемо", - додав генсек НАТО.

Столтенберг запевнив, що країни-члени НАТО й надалі чинитимуть дипломатичний тиск на радикальне ісламістське угруповання "Талібан", аби воно дозволило покинути Афганістан тим жителям країни, які відчувають загрозу з огляду на їхню співпрацю із західними державами.

Генсек НАТО похвалив також Туреччину, яка є членом Північноатлантичного альянсу, за пропозицію забезпечувати роботу аеропорту Кабула після того, як таліби знову його відкриють.

"Ми продовжимо співпрацювати з союзниками по НАТО, з іншими країнами, щоб допомогти людям виїхати. "Талібан" чітко заявив, що людям буде дозволено виїжджати. Ми оцінюватимемо талібів не за словами, а за справами", - зауважив він. Столтенберг додав, що НАТО використовуватиме "політичні, дипломатичні, економічні важелі, аби гарантувати, що люди зможуть виїхати".

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Крім того, генсек НАТО зазначив, що Альянс уважно проаналізує причини провалу місії з розбудови афганського урядових ініститутів та армії, що мала посилити їхню здатність стримувати просування талібів. "Нам потрібно краще розуміти, що пішло не так, але також проаналізувати досягнення в Афганістані, не в останню чергу, коли йдеться про боротьбу з тероризмом", - сказав Столтенберг.

Раніше генсек НАТО заявив, що "крах" афганського уряду настав швидше, ніж цього очікували в Північноатлантичному альянсі. Він поклав відповідальність за це на колишнє політичне керівництво країни. При цьому Столтенберг наголосив, що ухвалене кілька місяців тому рішення союзників по НАТО наслідувати приклад США і вивести свої контингенти з Афганістану було логічним.

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  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


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