Генсек НАТО пообіцяв "не забувати" про неевакуйованих афганців

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що аеропорт Кабула повинен залишатися відкритим, пообіцявше не забувати про афганців, які залишилися в країні після того, як її покинули військові США та союзників.

Читайте також: Що чекає на біженців, депортованих з ФРН до Афганістану

"Важливо, щоб аеропорт залишався відкритим як для надання гуманітарної допомоги афганському народові, так і для того, щоб ми могли продовжувати вивозити людей, - тих, хто хотів, але не зміг взяти участь у військовій евакуації", - сказав він у вівторок, 31 серпня, в інтерв'ю інформагенції AFP. "Ми їх (афганців, які залишилися. - Ред.) не забудемо", - додав генсек НАТО.

Столтенберг запевнив, що країни-члени НАТО й надалі чинитимуть дипломатичний тиск на радикальне ісламістське угруповання "Талібан", аби воно дозволило покинути Афганістан тим жителям країни, які відчувають загрозу з огляду на їхню співпрацю із західними державами.

Генсек НАТО похвалив також Туреччину, яка є членом Північноатлантичного альянсу, за пропозицію забезпечувати роботу аеропорту Кабула після того, як таліби знову його відкриють.

"Ми продовжимо співпрацювати з союзниками по НАТО, з іншими країнами, щоб допомогти людям виїхати. "Талібан" чітко заявив, що людям буде дозволено виїжджати. Ми оцінюватимемо талібів не за словами, а за справами", - зауважив він. Столтенберг додав, що НАТО використовуватиме "політичні, дипломатичні, економічні важелі, аби гарантувати, що люди зможуть виїхати".

Читайте також:УВКБ ООН: До півмільйона афганців можуть втекти за кордон

Крім того, генсек НАТО зазначив, що Альянс уважно проаналізує причини провалу місії з розбудови афганського урядових ініститутів та армії, що мала посилити їхню здатність стримувати просування талібів. "Нам потрібно краще розуміти, що пішло не так, але також проаналізувати досягнення в Афганістані, не в останню чергу, коли йдеться про боротьбу з тероризмом", - сказав Столтенберг.

Раніше генсек НАТО заявив, що "крах" афганського уряду настав швидше, ніж цього очікували в Північноатлантичному альянсі. Він поклав відповідальність за це на колишнє політичне керівництво країни. При цьому Столтенберг наголосив, що ухвалене кілька місяців тому рішення союзників по НАТО наслідувати приклад США і вивести свої контингенти з Афганістану було логічним.

Читайте також: Україна планує подальшу евакуацію українців з Афганістану - МЗС

Дивитись відео 10:29 Поділитись Втікачі з Афганістану в Україні: чи може Київ дати біженцям гідний притулок (31.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ziuP Втікачі з Афганістану в Україні: чи може Київ дати біженцям гідний притулок (31.08.2021)

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Гелікоптери США евакуюють персонал посольства Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Обмежений доступ до аеропорту Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Розпач і страх перед "Талібаном" У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула "Талібан" повертається два десятиліття потому Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Дістатись бодай Ташкента Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Допомога біженцям Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Втомлені виснажливою втечею Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Переслідування і зневага до прав за талібів Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула У відносній безпеці Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Кинуті напризволяще Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Після теракту На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави". Автор: Кевін Мертенс

