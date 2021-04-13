Рада ЄС дала згоду на підписання авіаційної угоди з Україною

Угода про спільний авіаційний простір між Євросоюзом і Україною отримала "зелене світло" Ради ЄС. Підписання заплановано на осінь, після чого угода буде тимчасово застосовуватися до завершення ратифікації.
Рада Євросоюзу дала свою згоду на підписання угоди про Спільний авіаційний простір (САП) з Україною. "Зелене світло" на підписання отримали й подібні угоди з Вірменією, Тунісом і Катаром. Це рішення міністри країн ЄС ухвалили у понеділок, 28 червня, повідомили в пресслужбі Ради ЄС.
"Рада ЄС тепер готова підписати чотири важливі авіаційні угоди, які покращать ринковий доступ для авіаліній та посилять зв'язки і свободу пересування для громадян. Водночас вони гарантують найвищий рівень безпеки та створять рівні правила гри", - заявив Нуну Сантуш, міністр інфраструктури Португалії, яка у цьому півріччі голосує в Раді ЄС.
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Підписання усіх чотирьох угод очікується восени цього року. Після цього їх потрібно буде ратифікувати країнами-підписантами, Євросоюзом, а також усіма державами-членами ЄС. Поки цей процес триватиме, авіаційні угоди з Україною, Вірменією та Катаром будуть застосовуватися тимчасово.
Угоду про САП також називають "відкритим небом". Утім, це може створювати плутанину з Договором з відкритого неба, учасницею якого Україна є, і яке стосується розвідувальних польотів військової авіації. Натомість САП стосується цивільної авіації та передбачає взаємне відкриття ринків авіаперевезень між ЄС і сусідніми з ним країнами. Ідеться не лише про пасажирські, але вантажні та поштові перевезення.
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Очікується, що Спільний авіаційний простір відкриє для українців більше можливостей літати до Євросоюзу, а також сприятиме конкуренції на ринку авіаперевезень, що у підсумку може знизити ціну на квитки.
Україна та ЄС почали переговори про Спільний авіаційний простір у 2007 році. Завершили роботу над документом і парафували його у 2013 році, однак підписати його не вдалося. Причина полягала у спорі між Великобританією та Іспанією довкола аеропорту Гібралтару. Підписання стало можливим лише після того, як Лондон остаточно "розлучився" з Євросоюзом з настанням 2021 року.
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