 Рада ЄС дала згоду на підписання авіаційної угоди з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2021

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Новини

Рада ЄС дала згоду на підписання авіаційної угоди з Україною

Угода про спільний авіаційний простір між Євросоюзом і Україною отримала "зелене світло" Ради ЄС. Підписання заплановано на осінь, після чого угода буде тимчасово застосовуватися до завершення ратифікації.

Рада ЄС дала згоду на підписання угоди про Спільний авіаційний простір з Україною

Рада ЄС дала згоду на підписання угоди про Спільний авіаційний простір з Україною

Рада Євросоюзу дала свою згоду на підписання угоди про Спільний авіаційний простір (САП) з Україною. "Зелене світло" на підписання отримали й подібні угоди з Вірменією, Тунісом і Катаром. Це рішення міністри країн ЄС ухвалили у понеділок, 28 червня, повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

"Рада ЄС тепер готова підписати чотири важливі авіаційні угоди, які покращать ринковий доступ для авіаліній та посилять зв'язки і свободу пересування для громадян. Водночас вони гарантують найвищий рівень безпеки та створять рівні правила гри", - заявив Нуну Сантуш, міністр інфраструктури Португалії, яка у цьому півріччі голосує в Раді ЄС.

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Підписання усіх чотирьох угод очікується восени цього року. Після цього їх потрібно буде ратифікувати країнами-підписантами, Євросоюзом, а також усіма державами-членами ЄС. Поки цей процес триватиме, авіаційні угоди з Україною, Вірменією та Катаром будуть застосовуватися тимчасово.

Що таке Спільний авіаційний простір між ЄС і Україною?

Угоду про САП також називають "відкритим небом". Утім, це може створювати плутанину з Договором з відкритого неба, учасницею якого Україна є, і яке стосується розвідувальних польотів військової авіації. Натомість САП стосується цивільної авіації та передбачає взаємне відкриття ринків авіаперевезень між ЄС і сусідніми з ним країнами. Ідеться не лише про пасажирські, але вантажні та поштові перевезення.

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Очікується, що Спільний авіаційний простір відкриє для українців більше можливостей літати до Євросоюзу, а також сприятиме конкуренції на ринку авіаперевезень, що у підсумку може знизити ціну на квитки.

Україна та ЄС почали переговори про Спільний авіаційний простір у 2007 році. Завершили роботу над документом і парафували його у 2013 році, однак підписати його не вдалося. Причина полягала у спорі між Великобританією та Іспанією довкола аеропорту Гібралтару. Підписання стало можливим лише після того, як Лондон остаточно "розлучився" з Євросоюзом з настанням 2021 року.

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