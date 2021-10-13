 Кулеба після саміту Україна-ЄС запевнив, що безвізу нічого не загрожує | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2021

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Новини

Кулеба після саміту Україна-ЄС запевнив, що безвізу нічого не загрожує

Дмитро Кулеба розвінчав "фейки" про ймовірне скасування безвізу з ЄС - мовляв, під час саміту Україна-ЄС це питання не піднімалося.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в ЄС розмірковують над скасуванням безвізу

Раніше ЗМІ повідомляли, що в ЄС розмірковують над скасуванням безвізу

Безвізовому режиму України з Європейським Союзом нічого не загрожує, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в середу, 13 жовтня. Міністр звернув увагу, що питання припинення безвізу не піднімалося на саміті Україна-ЄС ані публічно, ані в неформальних розмовах.

"Це переконливе свідчення, що фейки окремих політичних сил або демотивуючі політичні заяви про те, що відносини між Україною та ЄС перебувають в кризі і не мають перспективи, насправді не мають нічого спільного з дійсністю. Безвізу України і нашому співробітництву, нашій інтеграції до ЄС нічого не загрожує", - сказав Кулеба.

Натомість очільник МЗС України наголосив, що в заяві за підсумками саміту Україна-ЄС вперше згадали Асоційоване тріо України, Грузії і Молдови. За словами Кулеби, виокремлення такого формату в рамках "Східного партнерства" свідчить про сприйняття трьох держав як партнерів з особливими амбіціями. Україна пропонує провести вже найближчим часом чергову зустріч у форматі "ЄС плюс Асоційоване тріо", на якій обговорять подальшу лібералізацію торгівлі України, Грузії та Молдови з ЄС, відзначив міністр.

Читайте також: Саміт Україна-ЄС: три угоди, газ і військова співпраця

Безвіз із ЄС під питанням?

29 вересня видання EUobserver та RFE/RL повідомили, що деякі країни ЄС розмірковують над можливістю порушити питання про скасування безвізового режиму для України, Грузії, Молдови, а також країн Західних Балкан. Причиною цього є збільшенням числа випадків незаконного перебування громадян з "безвізових" держав та подання необґрунтованих заяв про надання притулку.

В українському міністерстві закордонних справ повідомили, що Київ не отримував офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму.

Згодом Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заявив, що інформація про наміри скасувати безвізовий режим для кількох країн "Східного партнерства" та Західних Балкан не відповідає дійсності. Посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) запевнила, що можливе порушення теми скасування безвізу в ЄС - це "лише чутки". 

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